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AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Eyüp Cengizsiz’in AK Parti Hilvan İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti

17 Ekim 2016 21:18

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 10’uncu kilometresi, Kabahaydar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Eyüp Cengizsiz’in kullandığı 63 ZR 985 plakalı otomobil, yola dökülen taşlara çarptıktan sonra takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Eyüp Cengizsiz olay yerinde hayatını kaybederken Hatice C., Asya C. ve Arya C. ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Eyüp Cengizsiz’in AK Parti Hilvan İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenazenin yarın Hilvan’da defnedileceği belirtildi. 

Şinasi İnan
ŞANLIURFA


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