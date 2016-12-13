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AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gecü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun Çamoluk ilçe başkanı Mehmet Gecü (74) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gecü hayatını kaybetti

13 Aralık 2016 08:05

AK Part’nin Giresun’da kurucuları arasında yer alan ve dönemin AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çamoluk ilçe başkanlığı görevine getirilen Gecü, bir yıldır savaştığı kanser’e yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin ise bugün hastaneden alınarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde getirilerek öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Çamlıca mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlayarak Gecü’nün ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Etiketler: ak parti, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Mehmet Gecü


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