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AK Parti ilçe binasına bombalı saldırı

Van’ın Muradiye ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı saldırıda binada büyük çapta hasar meydana geldi.

AK Parti ilçe binasına bombalı saldırı

15 Kasım 2016 08:04

Olay, gece saat 02.55 sularında ilçenin Yenişehir Mahalleşsi Çarşı Merkezinde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına meydan geldi. Düzenlen el bombalı saldırıda binada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, bina büyük çapta hadar meydana geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı; patlamanın 03.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Ancak yarım saat gecikmeyle haberimiz oldu. Binamızın arka tarafından ve alt katımızda fırın çalışanları patlama sesini duymuşlar ancak yapanları görmemişler. Emniyet birimlerimiz bizi aradı. Açıkyol Mahallesindeki evimden geldik. Binaya girdiğimizde arka tarafta yani patlamanın olduğu kısımdaki kameramız arızalı olduğu için görüntü alamamış. Kamera sistemini yeni kuruyorduk ancak iç kısımdaki kameramızda görünüyor. Atılan patlayıcı çalışanlarımızın mutfak olarak kullandıkları yere gelen patlayıcı masanın altına geldikten sonra patlama meydana geliyor. Geç saatlerde olduğu için bir can kaybımız yoktur parti binamıza yapılan bir saldırıdır"dedi.

Yine birkaç gün önce İlçe Gençlik Kolları Başkanımızın evine aynı bu şekilde bir saldırı olduğunu anımsatan Vanlı, "Orada söylediğimiz gibi şimdi de söylüyoruz. Biz yılmayacağız, bu namussuzluktur, bunlar hiçbir şekilde Kürt halkının temsilcileri değildir. Çünkü Kürt halkı bu kadar alçak değildir. Bir siyasi partinin binasına bombayla şu veya bu şekilde sindireceklerini sanmasınlar. Biz yılmayacağız, biz bu hakikatin arkasında gideceğiz. Kürt halkının örfünü adedini geleneğini göreneğini bunlara mal etmeyeceğiz bunlar böyle bilinsin. Yine söylüyorum diğer seferki Gençlik Kolları Başkanımızın evine bomba attıkları gibi, birileri bunlara dur diyecek. Bu da halkın tepkisiyle olacak. Sadece bu işler güvenlik güçleriyle olmuyor. Halk ayaklanacaktır göreceksiniz. Çünkü böyle çakallıkla namussuzlukla birilerin kapısına birilerin parti binasına şu veya bu şekilde birilerinin evine, parti binalarına bomba atmayla siyasi iradesini sindiremezler bu böyle bilinsin. Biz buradayız yılmayacağız, biz davamıza gün geçtikçe daha çok sarılıyoruz, çünkü demek ki yanlışlarına dokunuyoruz. Bu da bunları derinden incitiyor. Bu nedenle böyle menfur saldırılar gerçekleştiriyorlar olayı nefretle kınıyoruz"şeklinde konuştu.

Etiketler: AK Parti ilçe binası, bombalı saldırı, van


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