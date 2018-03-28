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AK Parti ilçe binasında yangın paniği

Konya’da AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında Danışma Meclisi toplantısı sırasında çıkan küçük çaptaki yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

28 Mart 2018 00:30

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Midilli Sokaktaki AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın da bulunduğu partililerin katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Meclisi toplantısındaki dumanı fark eden partililer, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. 

İlçe teşkilatına gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü, binada hasar oluştuğunu söyledi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, İlçe Danışma Meclisi toplantısı devam ederken dumanı fark edince partililerle birlikte binayı tahliye ettiklerini ve itfaiyenin hızla yangına müdahale ettiğini ve kimseye zarar gelmediğini belirtti.  

İbrahim Yetkin
 

 

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