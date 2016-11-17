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AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı istifa etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Sunkar Sığırcı istifa etti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı istifa etti

17 Kasım 2016 13:01

AK Parti Bandırma Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2 seneden bu yana yürüten Zeynep Sunkar Sığırcı istifa etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sığırcı, “Ciddi bir rahatsızlık geçiriyorum. Bu süre içinde evimde istirahat etmem gerekecek. O yüzden kadın kolları başkanlığından ayrılmak zorunda kaldım. Bu konuda bana anlayış gösteren ilçe başkanım Alp Bostancı’ya teşekkür ediyorum. Kalbim her zaman partimin yanında olacak. İnşallah tedavim bittiğinde yine mücadelenin içinde olacağım“ dedi.

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: ak parti, istifa


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