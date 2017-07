'AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK’nın gündemine ilişkin parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin bu sene 16. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ünal, “Bu tarihi günü her sene olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlayacağız. Tarihimizde AK Parti gibi kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen ve büyük reformlara imza atan bir başka siyasi hareket yok. AK Parti 2001 yılında kurulmuş olmakla birlikte AK Parti’nin misyonu çok eski ve çok köklüdür. Tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güç ve ilhamla inşallah çok daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmeyi bu kadrolar sürdürecektir. Bize düşen 16. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle nereden başladığımızı, nereye geldiğimizi ve nereye gitmekte olduğumuzu bir kez daha muhasebe etmektir. Bu muhasebeden çıkartacağımız dersler ışığında geleceğimize yön çizeceğiz. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarımızı teşkilatlarımız ve milletimiz birlikte inşallah Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda gerçekleştireceğiz. Sincan’daki ANFA’da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’NİN FARKI VE GÜCÜ MİLLETİMİZLE KURDUĞU İLİŞKİNİN SAMİMİYETİNDEN YAYGINLIĞINDAN VE DERİNLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Olağan büyük kongre hazırlıkları kapsamında belde, ilçe ve il kongrelerinin ilgili takvimlerinin işlediğini söyleyen Ünal, “AK Parti’nin yurt dışı temsilcilikler yeni temsilcilikler açması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti’nin Brüksel’de açılan bir yurt dışı temsilciliği vardı. Bu sayıları arttırmak ve AK Parti’nin misyonunun, siyasete dünyanın barış vizyonuna ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerlere sunacağı katkıların paylaşımı açısından da son derece önemli. Meclis çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerimizi MKYK toplantımızda konuştu. İç tüzük değişikliği TBMM’de gerçekleştikten sonra TBMM tatile girdi ve 1 Ekim tarihine kadar anayasal takvime göre tatile girmiş buluyor. Bizim bugün MKYK toplantısında ele aldığımız konular bunlar. Şunun altını bir kez daha çizmek isterim. AK Parti’nin farkı ve gücü milletimizle kurduğu ilişkinin samimiyetinden yaygınlığından ve derinliğinden kaynaklanıyor. Milletimizle aramızdaki bağın vasatı olan teşkilatlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, bu anlayışla organize ederek 2019’daki hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“GENEL OLARAK SİYASETE BAKIŞ AÇISI VE BİR MUHASEBE OLARAK GÖRMEKTE FAYDA VAR”

Mahir Ünal, bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı ‘Teşkilata yönelik bizim adım atmamızı beklemesinler dava idrakıyla bağdaşmayanlar’ ifadelerini kullandı. Dün yine kapalı grup toplantısında ‘Yorulan varsa kenara çekilsin’ ifadesini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanının bu mesajının adresi ve verdiği mesajlar bu hafta gündemi belirledi. Sayın Cumhurbaşkanının bu mesajının adresi nedir?” sorusu üzerine, “Takdir edersiniz ki AK Parti 9 milyonun üzerinde üyesi olan ve 2 milyona yakın belde başkanından mahalle başkanına varıncaya kadar ilçe yönetim kurulu üyelerinden gençlik kolları, kadın kolları çok geniş bir aileyiz. Ve bu geniş aile 15 yıldan beri Türkiye’yi büyük hedeflere taşımak için, 2023 hedeflerine taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize, bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza. Tabii hepsinden önemlisi biz her yıl, her yeni yaşımıza girdiğimizde kendi muhasebesini yapan, Mevlana’nın ifadelendirdiği gibi ‘Her dem yeniden doğan ve bulanmadan akan bir hareketiz’ yoksa kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen ve 15 yıldan beri Türkiye’de bütün seçimleri kazanan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu siyasi hareketin en temel özelliği; kendini güncellemesi, kendisini yenilemesi, kendisiyle ilgili muhasebesini doğru bir şekilde yapması, yılmadan, yorulmadan yoluna devam etmesidir. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği evet herhangi bir şekilde bizim Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte herhangi bir şekilde AK Parti’nin temel ilkelerinden, AK Parti’nin, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Siyasetin tek limanı var o da ahlaktır’ dediği temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için eğer böyle bir durum varsa tabii ki AK Parti bugüne kadar gereğini yaptığı gibi bundan sonra da gereğini yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın genel olarak siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var” açıklamasında bulundu.

“AK PARTİ İLE MHP ARASINDA HERHANGİ BİR SORUN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

“Tuğrul Türkeş odaklı Davutoğlu ile MHP arasında yaşanan polemiğin ardından Türkeş’in ‘Herhalde partim beni savunacaktır’” sözlerinin hatırlatılması üzerine Ünal, “Biz AK Parti olarak, 15 yılda bütün seçimleri kazanmış bir siyasi hareket olarak bizim temel ilkemiz meseleleri kişiselleştirmeden ele almak ve Türkiye’nin ani menfaatleri söz konusu olduğunda kendi menfaatlerimizi kenara koymaktır. Biz her zaman şunu söyledik AK Parti olarak: Türkiye kazanacaksa biz kaybedelim dedik. Bu anlayışta olduğumuz için her zaman milletimizle birlikte olduk, milletimizle birlikte siyaset yaptık. O yüzden AK Parti olarak biz hiçbir zaman meseleyi kişiselleştirmeden ve siyaseti de kişiler arası çatışmanın merkezi haline getirmeden yol yürümüş olmamız bizim temel özelliklerimizden bir tanesi. Tabii ki her siyasi parti kendi genel başkanlığını yapmış, kendi başbakanlığını yapmış, daha önce Sayın Tuğrul Türkeş gibi AK Parti’nin bakanlığını yapmış ve Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu bir anda geçici hükümetin kurulması aşamasında ‘Devletim bana ihtiyaç duyduğunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getiririm’ diyerek Anayasanın amir hükmünü yerine getirmiş ve AK Parti’de bakanlık yapmış mevcut durumda da milletvekilimiz olan bir milletvekilimize tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil. Sayın Tuğrul Türkeş’te zaten bunu ifade etmiştir orada herhangi bir sorun yok. Bizim burada söylediğimiz şey şudur: AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır. Yapılan bu açıklamaya dönük daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın’ın da bu açıklamaya dönük bir açıklaması olmuştur ama siyasal iletişim ve siyasetçinin kullandığı dil, bunu ben Milliyetçi Hareket Partisi için söylemiyorum, ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi için de AK Parti için de kendim içinde yani siyasetin geneli anlamında bu hepimizin unutmaması gereken temel bir ilkedir. Siyasette nezaket her zaman çok kıymetli ve değerlidir. Biz sadece bunun altını çizdik ve bunun da uzamasının Türkiye’ye, Türkiye’nin pozitif gündemine hiçbir katkısının olmayacağını defalarca ifade ettik. Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz’da ve 15 Temmuz sonrasında gösterdiği devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi sorumluluk nasıl üstlenilir ve bu konuda siyasi sorumluluk nasıl alınır bunu gösterdiğini ve takdirlerimizi hem Cumhurbaşkanımız düzeyinde hem Başbakanımız düzeyinde de ifade ettik” şeklinde konuştu.

“BU ATAMA ASLINDA TÜRKİYE’NİN ÖZGÜRLÜKLER ANLAMINDA NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİN DE BİR GÖSTERGESİDİR”

Büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı’nın Şeyh Kıbrısi ile fotoğrafına CHP’nin eleştirilerinin sorulması üzerine Ünal, şöyle konuştu:

“Kuala Lumpur büyükelçiliğine atanan Sayın Merve Kavakçı hakkında da şunu söylemek isterim; Bir şeyi doğru değerlendirelim. Devletin yaptığı bir düzenleme, tasarruf herhangi bir şekilde anayasaya ya da mevcut hukuk düzenine aykırı değilse öncelikli olarak burada bir sorun yok demektir. Bu siyasi iradenin aldığı bir karardır. Siyasi iradenin aldığı bu kararı birilerinin eleştirmiş olması da siyasetin doğası gereğidir. Şunu unutmamak gerekir ki bu ülke Sayın Merve Kavakçı’nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye gibi özgürlüklerin demokrasinin ve hukuk devletinin kıymetinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın bugün bir iade-i itibar gibi tekrardan bir devlet tasarrufuyla eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını açıkçası anlamıyorum. Sayın Merve Kavakçı Meclise girdiğinde birilerinin sırf başörtüsünden dolayı gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. Şimdi başörtülü milletvekillerimiz var. Ne oldu Türkiye’de herhangi bir şekilde birilerinin kendi inancının gereği olarak başörtüsüyle Meclise girmiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devletine zarar mı verdi yoksa özgürlük alanlarını mı genişletti? Bu atama aslında Türkiye’nin özgürlükler anlamında nereden nereye geldiğinin de bir göstergesidir. Bizim geleneklerimiz açısından, inançlarımız ve değerlerimiz açısından Hacı Bektaş-ı Veli’yi bilmeyen, Yunus Emre’yi, Tapduk Emre’yi Mevlana’yı Hacı Bayram-ı Veli’yi bilmeyen bizim geleneğimizde büyük küçük edep adap bütün bunları irfan geleneğini bilmeyen bir anlayışın anladığım kadarıyla bugün o fotoğrafı da değerlendirmesinin biraz sağlıklı olmadığını düşünüyorum.”

“BÜTÜN KURUCULARIMIZ VE 15 YIL BOYUNCA AK PARTİ’DE GÖREV YAPMIŞ BÜTÜN YOL ARKADAŞLARI DAVET EDİLECEK”

AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak programa davetliler arasında AK Parti’de siyaset yapan eski isimlerinde davet edilip edilmeyeceği sorusuna Ünal, “Bütün kurucularımız ve 15 yıl boyunca AK Parti’de görev yapmış ve AK Parti’nin bu süre içerisinde onurlu bir şekilde görevini yerine getirmiş ve bayrağını onurlu bir şekilde teslim etmiş bütün yol arkadaşları AK Parti’nin o gün tabi ki davet edilecek” dedi.

Pelin Üzek - Goncagül Özcan - İlker Turak