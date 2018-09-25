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AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakı görüşmesi yapılacak

AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakı görüşmesi yapılacak
AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakı görüşmesi yapılacak

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifak görüşmeleri bugün başlıyor. AK Parti'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz bir araya gelecek.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019 öncesi partilerde çalışmalar sürüyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Diğer yandan AK Parti, yerel seçimler için yoğun mesai harcıyor. 12 başkan yardımcısı dikkat çekmemek için, tanınmadıkları il ve ilçelerde, spor kıyafetle nabız tutuyor. Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran genel başkan yardımcıları şu ana kadar 40 ilin analizini tamamladı.
Partiler arası ittifak kapsamında ise en çok merak edilen konu, MHP ile AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceği oldu. Bu kapsamda iki parti arasında ilk somut adım atılıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak. Heyetlerin ittifak modeliyle ilgili görüşmelerinin ardından son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşme belirleyecek.

Yağmur Yıldız
 

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