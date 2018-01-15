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AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

AK Parti ile MHP'nin ittifak komisyonu ilk toplantısını Çarşamba günü yapacak.

AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

15 Ocak 2018 23:46
 

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