AK Parti ile MHP yerelde de kol kola

Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılması planlanan işbirliği, heyetler düzeyinde müzakereler sürerken 23 Ekim grup toplantılarında karşılıklı açıklamalarla sonlandırılmıştı. En son 16 Ekim'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 37 gün sonra dün yeniden “yerelde işbirliği” gündemiyle bir araya geldi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayan zirve, 55 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinden ayrılırken görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Cumhurbaşkanımızla, Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı” diyen Çelik, özetle şunları kaydetti:

ÇELİK: BELLİ BİR MODELİMİZ VAR BUNUN DETAYLARI ELE ALINACAK

*“Cumhur İttifakı'na dönük, iki partinin de sahiplendiği güçlü irade bir kez daha teyit edildi. Gayet memnuniyet verici bir görüşme. Yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak son derece olumlu bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim.

*Bundan sonra takvim şu şekilde işleyecek; genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Mehmet Özhaseki, MHP'den Sadir Durmaz ile görüşüyordu, yine bir araya gelecekler. Kendilerinin vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak, ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak

*Detayları paylaşabilecek durumda değilim şu anda. Belli bir çerçeve, kuşkusuz belli bir model var. Genel başkan yardımcılarına talimat verildi. Özhaseki ve karşıdan da bir arkadaşımız (Sadir Durmaz) bunun detayını kendi aralarında konuşacak.

*(MHP'nin, aralarında illerin de bulunduğu 50 noktada adaylarını açıkladığının hatırlatılması üzerine…): Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri biz açıklıyoruz. 40 kadar yeri bu çerçevede açıklayacağız.

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR CUMARTESİ AÇIKLANIYOR

*AK Parti'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz.

*(“İstanbul, İzmir, Ankara'nın açıklanacağını ifade ettiniz, bunu o zaman çerçevenin dışında olarak algılıyoruz” sorusu üzerine): Cümleleri net kurdum.

*(AK Parti tüm seçim bölgelerinde aday gösterecek mi?): Bugün yeni bir durumdayız. Cumhur İttifakı'nın yerel seçime dönük olarak iş birliği arayışıyla ilgili son derece olumlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim.”

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE OYLAR AK PARTİ ADAYINA GİDECEK

Bu arada kulislerde MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin adayını destekleyeceği, AK Parti'nin ise Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayına destek vereceği konuşuluyor. İki liderin yeniden bir araya gelmesiyle, Bahçeli'nin, işbirliği kapsamında “İstanbul'da yeniden aday çıkarmayabileceği” ifade ediliyor. İki partinin “ortak aday” yerine kendi adaylarıyla seçimlere girmek istemesi halinde, bir partinin güçlü olduğu illerde, diğer parti aday çıkarsa bile, tabanda, o partinin adayını destekleyebileceği ifade ediliyor.

AİHM'NİN KARARI TERÖR SEVİCİLİĞİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir” dedi.

48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararını değerlendirirken şunları söyledi: “Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz Avrupa Birliği organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?

Bugün Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, milyonlarca avro para toplarken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza adeta nefes aldırılmıyor. AİHM, sen neredesin? Sen bunları görüyor musun? Bunun adı ‘özgürlük' veya ‘hak arayışına destek olmak' değil, düpedüz ‘terörperestliktir, terörist seviciliktir. O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün emin olun sadece sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir. Sonuç olarak diyoruz ki, siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın, dilediğiniz oylamaları yapın, biz milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

GEZİ'Yİ ÖVEN PKK'YI DA ÖVER

Dün, yine bu partinin başındaki zat çıkmış, gezi olaylarını öven, gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Ne diyor Bay Kemal? ‘Bunların hepsi akademisyen, sabah evine gideceğinize, davet etseydiniz onlar zaten gelirdi.' Senin işte o ‘beyefendi' dediklerinden bir tanesi de yine bir köşe yazarıydı. 5 yıl 10 aya mahkûm oldu. Tutuksuz yargılanınca kaçıp Almanya'ya gitti. Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Almanya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından el bebek gül bebek her türlü ödüllendirmeye tabii tutuluyor. Mahkûm edilmiş bir adamı yargı boş bulundu, serbest bıraktı. O da kaçıp Almanya'ya gitti. Müslüman, bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir.

CHP KRİZ FIRSATÇISI

Muhalefetin bir başka kötü özelliğinin fırsatçılığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bunun için de hep iktidarın ayağının kaymasını, ülkenin yere kapaklanmasını, kriz çıkmasını, kaos oluşmasını temenni ederler. Yaz aylarında faiz, kur, enflasyon üçgeninden kaynaklanan birtakım sıkıntılar yaşandığında hemen ellerini ovuşturmaya başladılar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, yerlileşme ve millileşme politikasına aykırı hareket edenlerle yol yürümeyeceklerini de söyledi.