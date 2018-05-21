AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’tan üye seferberliği

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ziyaret ettiği ilçelerde teşkilat mensuplarıyla buluştu ve ev ev dolaşarak üye kayıtları gerçekleştirdi.Yeni sistemin ilk seçimi olan 24 Haziran öncesinde her gönüle dokunmayı ilke edinen Başkan Şenocak, ilçeleri ziyaret ederek, İstanbul Teşkilatları ile bir araya geldi. İl Başkanı Şenocak’ın bizzat üye kayıtları yaptığı ziyaretlere İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe ve Belediye Başkanları, İlçe teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’un her iki yakasında da İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek mahalle teşkilatlarıyla birlikte çalışmalara katıldı. Şenocak, ziyaret ettiği mahallelerde çok sayıda ev ziyareti yaparak, yeni üye kayıtları gerçekleştirdi.

AK Parti 24 Haziran'a hazır

Ziyaretlerinde özellikle çocuklarla ilgilenen ve hediye veren İl Başkanı Şenocak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 24 Haziran seçimlerinde ilçe ve mahalle teşkilatlarının önemine değinerek; “Bir yandan değerli üyelerimizi ziyaret edip, bir yandan da yeni üye kayıtlarımızı gerçekleştirdik. Davamız ve ideallerimiz uğruna coşku ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. 24 Haziranın Türkiye için bir dönüm noktası olacağının bilinciyle el ele, gönül gönüle bir yürek seferberliği halindeyiz. Her gün bir öncekinden daha çok gönle ulaşıp her gün bir öncekinden daha çok insanımızla buluşmak biricik gayemiz. Milletimiz bize ve anlattıklarımıza büyük teveccüh gösteriyor. AK Parti ile birlikte Türkiye’nin toplam yaşam kalitesinde nelerin değiştiğini biliyor. Diğer yandan, Türkiye’nin nasıl bir süreçten geçtiği ve bu süreçte nasıl bir devlet performansına sahip olması gerektiği konusunda milletimizin zihni berrak. Yeni bir sistemle yeni bir geleceği kucaklamaya hazır. Kısacası AK Parti olarak 24 Haziran hedefimize ulaşmak için milletimiz için, ülkemiz için büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.