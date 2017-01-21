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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Beyoğlu Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı

21 Ocak 2017 10:46
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne dün akşam saatlerinde lav silahıyla düzenlenen saldırı girişiminin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına da lav silahıyla saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3'üncü katta bulunan bir odadaki duvara saplanmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Saldırının ardından il başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Bina önünde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla hazır bekletildiği görüldü. Saldırı sırasında binanın 3'üncü katında kırılan camlar ve hasar gören duvar da kameralara yansıdı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Alper Korkmaz

Etiketler: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı


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