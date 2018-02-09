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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak atandı |Bayram Şenocak kimdir? Biyografisi...

AK Parti’nin İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından yeni il başkanının kim olacağı da belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Avcılar eski ilçe başkanı Bayram Şenocak atandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak atandı |Bayram Şenocak kimdir? Biyografisi...

09 Şubat 2018 17:02

2015 yılından bu yana AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yürüten Selim Temurci'nin bu görevinden istifa etmesinin ardından yerine Bayram Şenocak getirildi.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimine İstanbul'da devam ederek orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

Orta derece İngilizce dil bilgisi bulunan Bayram Şenocak, mevcut başkanlar ve adaylar arasında en genç isim olmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Avcılar ilçesinde ikamet eden Şeocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın birçok biriminde görev üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan ŞENOCAK aynı zamanda MÜSİAD yönetiminde de yer aldı.

Gençlik Kolları'ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti.

2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

Yaşı genç olmasına rağmen 10 yılı aşkın bir zamandır siyasetle uğraşan Bayram Şenocak, iki yıllık AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çok yatırımın Avcılar'a kazandırılmasında etkin rol oynamış ve Avcılar halkının takdirini kazanmıştı.

Aynı zamanda partiye üye kazandırma çalışmasında da önemli çalışmalar yürüterek Türkiye çapında 1.likler elde etti ve AK Parti tarafından ödüllendirildi.

Yüzme ve futbol sporlarının yanı sıra DAN diplomasıyla karate hocalığı yapabilecek yetkinliktedir.

Selim Temurci neden istifa etti? (AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti) Selim Temurci Kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

Etiketler: Bayram Şenocak, Selim Temurci

 

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