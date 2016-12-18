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AK Parti İstanbul milletvekilleri Şehitler Tepesi’nde dua etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul milletvekilleri, Beşiktaş’taki hain terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne karanfil bırakarak dua etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, “Her bir şehidimizin her bir damla kanının hesabı mutlaka sorulacak” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekilleri Şehitler Tepesinde dua etti

18 Aralık 2016 13:40
AK Parti İstanbul milletvekilleri Şehitler Tepesi’nde dua etti - Tıkla İzle

İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık Cuma gecesi gerçekleşen bombalı saldırılardan birinin meydana geldiği Şehitler Tepesi’ne ziyaretler devam ediyor. Birçok sivil toplum örgütünün ve çok sayıda vatandaşın akın ettiği Şehitler Tepesi’ne öğle saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve beraberinde bir grup AK Partili geldi. Dolmabahçe Camii’nin önünde toplanan AK Parti İstanbul Teşkilatı, buradan Şehitler Tepesi’ne yürüdü. Şehitler Tepesi ziyaretine AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve çok sayıda ilçenin belediye başkanları da katıldı. Şehitler Tepesi’ne gelen AK Partililer patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakarak dua etti.

“Her bir şehidimizin her bir damla kanının hesabı mutlaka sorulacak”
Dua edilmesinin ardından açıklama yapan İl Başkanı Selim Temurci, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurgulayarak, “Önümüzdeki süreçte buradan o teröristlere, onlarla birlikte onların ağababalarına İstanbul’dan hep birlikte sesleniyoruz. Ve diyoruz ki, yere dökülen, bu vatan toprağına düşen her bir şehidimizin her bir damla kanının hesabı mutlaka ve mutlaka sorulacak ve kendilerine fatura edilecektir. Bu millet kendi gönlünde, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle seferberliği başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz gecesi gibi, aynı ruhla, aynı bilinçle”
Selim Temurci’nin ardından basın mensuplarına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Acımız büyük, içimiz yanıyor. Ruhumuz çok dik, ruhumuz çok sağlam. Terörü lanetliyoruz ve 15 Temmuz gecesi gibi, aynı ruhla, aynı bilinçle sağduyu içerisinde birlikte olacağımızı buradan haykırıyoruz” diye konuştu.
Son olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da bir açıklama yaparak, hain darbe girişimi sırasındaki birlik ve beraberlik ruhuna değinerek, “15 Temmuz’daki bilince sahibiz. O gün nasıl bir ve beraber olarak herkesi hayrete düşüren büyük bir mucizeyi gerçekleştirdik, Allah’ın izniyle biz bu sıkıntıları atlatacağız” dedi. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: ak parti, Şehitler Tepesi


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