Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » AK Parti İzmir'de üç ilçe başkanı ve yönetimiyle ilgili flaş karar

AK Parti İzmir'de üç ilçe başkanı ve yönetimiyle ilgili flaş karar

AK Parti Genel Merkezi, İzmir'deki üç ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını aldı.

AK Parti İzmirde üç ilçe başkanı ve yönetimiyle ilgili flaş karar

22 Kasım 2016 18:47

Bayraklı, Karabağlar, Urla ve Bergama ilçe başkanı ve yönetimlerini görevden alan AK Parti Genel Merkezi, İzmir'de önemli bir karara daha imza attı. Alınan bilgiye göre genel merkezin, Buca İlçe Başkanı Neşat Arslan, Güzelbahçe İlçe Başkanı Oğuz Tabaoğlu ve Dikili İlçe Başkanı Önder Akşengür ile birlikte yönetimlerinin istifalarını aldı. Görevden alınmalarla ilgili konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, en kısa sürede yeni yönetimin kurulacağını bildirdi. Delican, "Bu bir bayrak yarışı. İlçelerimizde en kısa sürede yeni yönetim oluşturulacak" dedi. 

Etiketler: ak parti, Bayraklı, bergama, Buca İlçe Başkanı Neşat Arslan, Dikili İlçe Başkanı Önder Akşengür, Güzelbahçe İlçe Başkanı Oğuz Tabaoğlu, İzmir, Karabağlar, üç ilçe başkanı, urla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç