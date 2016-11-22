Bayraklı, Karabağlar, Urla ve Bergama ilçe başkanı ve yönetimlerini görevden alan AK Parti Genel Merkezi, İzmir'de önemli bir karara daha imza attı. Alınan bilgiye göre genel merkezin, Buca İlçe Başkanı Neşat Arslan, Güzelbahçe İlçe Başkanı Oğuz Tabaoğlu ve Dikili İlçe Başkanı Önder Akşengür ile birlikte yönetimlerinin istifalarını aldı. Görevden alınmalarla ilgili konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, en kısa sürede yeni yönetimin kurulacağını bildirdi. Delican, "Bu bir bayrak yarışı. İlçelerimizde en kısa sürede yeni yönetim oluşturulacak" dedi.