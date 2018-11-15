AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in amcası evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Eser'den (50) haber alamayan yakınları kontrol etmek için evine gitti. Eve gelen yakınları kapıyı açarak içeri girdiklerinde Eser'i yerde kıpırdamadan yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ekibi ile polise haber verildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Eser'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eser'in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın duyulmasının ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay da eve gelerek bilgi aldı.

Recep Eser'in İsviçre'den birkaç gün önce Karaman'a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dağlı