AK Parti Kütahya Milletvekilleri: UNESCO, şehrimiz için büyük bir başarıdır

Nazlı, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile birlikte TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Nazlı, ”Kütahya UNESCO tarafından Yaratıcı Şehir olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri olmuş, Türkiye’deki yaratıcı şehir sayısı da, Gaziantep’in yanına Kütahya, İstanbul ve Hatay’ın da eklenmesiyle 4’e yükselmiş, böylece Türkiye, Kütahya’nın da önemli katkısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağındaki en başarılı ülkelerden biri haline gelmiştir” diye konuştu.

Kütahya’nın söz konusu ağa Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) dalında kabul edilen Türkiye’den ilk şehir olma başarını gösterdiği ve dünyada bu alanda ağa kabul edilen 37 şehirden biri olduğuna vurgu yapılan açıklamada,” Başka bir ifadeyle, Kütahya dünyadaki 37 Zanaat ve Halk Sanatı şehrinden biri olarak tescil edildi. Kütahya böylelikle, zanaat ve halk sanatlarıyla büyüyen ve gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın temel etkeni olarak benimseyen dünyadaki sayılı şehirlerden biri olarak kabul edildi. Kütahya Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2016 yılının başından beri yürütülen çalışmalar sonucunda ilk başvurusunda Ağa Kabul edilmeyi başaran Kütahya, bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı gerek ülkemizdeki, gerekse ildeki ilgili tüm kesimlerin gösterdiği büyük özveri sonucunda gerçekleşti. Sürecin başından beri Kütahya’nın üyeliğine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

‘Cumhurbaşkanı, konuyla bizzat ilgilendiler’

Cumhurbaşkanının konuyla bizzat ilgilendiğine değinilen açıklamada,”Bu da Cumhurbaşkanımızın, kültüre, sanata ve yerel yönetimlere verdiği desteğin önemli bir göstergesidir. UNESCO Milli Komisyonu ve UNESCO Nezdinde Daimi Temsilciliğimizin de bu süreçte bize önemli destek ve katkıları olmuştur. Buradan Milli Komisyon Başkanımız Prof. Öcal Oğuz’a ve Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Altay Cengizer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Ağa başvuruyu Kütahya Belediyemiz gerçekleştirdi ve bundan sonra da Kütahya’mızı ağda Kütahya Belediyesi temsil edecek. Sürece ilk günden itibaren büyük önem veren ve imkânları seferber eden Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na teşekkür ediyor, kendilerini başarılarından ötürü tebrik ediyoruz. Bizler de Kütahya Milletvekilleri olarak, başta Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere ildeki kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, sanatçılarımız, zanaatkârlarımız, akademisyenlerimiz, işadamlarımızla tam bir birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettik. Kütahya’mızdaki tüm kesimler, üyelik sürecine her aşamada tam destek olmuşlardır. Başvuruda Kütahya Belediyesi’nin ortağı olan ve başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Zafer Kalkınma Ajansı da, ağa üyelik sürecinde Yürütme Organı ve Resmi UNESCO Temas Noktası görevlerini yerine getirecektir. Bu noktada Zafer Kalkınma Ajansı yöneticililerine ve personeline de teşekkür ediyoruz. Başvuru sürecinde şehirde zanaat ve halk sanatları ile ilgili tüm aktörler arasında önemli bir sinerji oluşturulmuş olup, Ağa üyelik sürecinde de bu işbirliği artarak devam edecektir. Şehrin tüm yerel dinamikleri ile birlikte ve koordineli olarak ulusal çapta yürütülen çalışmalar Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehri olarak ilan edilmesiyle birlikte uluslararası arenaya da taşınmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘Hedefimiz Kütahya’nın yüzyıllardır devam ettirdiği kültürün ve değerlerin uluslararası alanda tanıtılması’

AK Parti Kütahya Milletvekilleri açıklamalarında bundan sonraki hedeflerinin şehrin yüzyıllardır devam ettirdiği kültürün ve değerlerin uluslararası alanda tanıtılması ve bir iyi örnek uygulaması olarak yaygınlaştırılması olduğunu söyleyerek,”Yaratıcı Şehirler Ağına üye olmak, Kütahya’nın şehir olarak tüm el sanatlarıyla, kültürüyle, müziğiyle, halkıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim kurumlarıyla, idaresiyle kısacası şehrin yaşam tarzıyla yaratıcılık üzerine kurulu bir sanat ve zanaat şehri olduğunu tescil etmektedir. Çini Sanatı, zaten 2016 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dâhil edilmişti, burada da Kütahya’mızın rolü büyüktü. Kütahya için dünyanın çini başkenti ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Ancak Kütahya’yı UNESCO Yaratıcı Şehri yapan kriter sadece dünyaca ünlü Çinisi değil, şehrin sahip olduğu tüm Zanaat ve Halk Sanatları ve bunların şehrin sosyo-ekonomik ve kültürel dokusuna işleyerek şehrin sürdürülebilir kentsel gelişiminde oynadığı kritik roldür. Bu üyelikle birlikte, ilimizdeki tüm sanatların uluslararası ölçekte bilinirliği de artacaktır. Kütahya’yı Ağda etkin bir şehir haline getirmek ve ilimizde kültür ve sanatı daha da ileriye taşımak için başvuru dosyasında da yer verilen çok sayıda proje geliştirildi. Kütahya Belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansı, eminiz ki üyelik başvurusunda gerçekleştirmeyi taahhüt edilen Projeleri planlanan şekilde ve büyük bir özveriyle yerine getireceklerdir. İnşallah, bu projelerle beraber, Kütahya’mız tam bir yaratıcı endüstri ve sanat şehrine dönüşecek, dünyadaki diğer şehirleri de bir araya getirecek önemli bir aktör haline gelecektir. Kütahya yüzyıllar boyunca sahip olduğu kadim geleneklerini ve sanat şehri olma kültürünü bu vesileyle dünyaya açacaktır. Yüzyıllardır kesintisiz olarak devam ettirdiği sanatla yaşayan şehir olma sıfatını bu fırsatla tevazu ile uluslararası arenaya taşıyacaktır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olunması asırlardır süregelen Kütahya’nın iyi örnek uygulaması oluşunun bir nevi uluslararası bildirisi niteliğindedir. Bu sayede Kütahya koruduğu ve pekiştirdiği değer ve kültürü, tüketim odaklı dünya anlayışına bir alternatif olarak sunacak ve Kütahya sosyal ve kültürel kalkınma temelli alternatif şehirciliğin bir sembolü olacaktır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olmak Kütahya’mız için büyük bir başarıdır. Ancak farkındayız ki bu başarı bizim için yeni bir yolun başıdır. Artık bir dünya şehri olmanın getirdiği sorumlulukların ve atmamız gereken adımların farkındayız. Belediyemizle, işadamlarımızla, sanatçılarımızla, STK’larımızla, Kütahya’nın tüm kesimleriyle birlik içerisinde, il olarak tüm bu sorumlulukların gereğini yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” sözlerine yer verdiler.

Hüseyin Efe

