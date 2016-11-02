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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.


02 Kasım 2016 15:40

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantıda, mini anayasa çalışmaları kapsamında sürdürülen çalışmalar ele alınacak. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, hukukçu kurmaylarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yoğun bir mesai geçirmişti. Yıldırım, mesaisine bugün kurmaylarıyla devam edecek. Bugünkü toplantıda partinin mini anayasa çalışmaları kapsamında izlediği yol ve geldiği sürecin detayları masaya yatırılacak.

İdam konusu son günlerin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuoyunun bu yöndeki ifadeleri yoğunluk kazanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu çağrıları destekleyerek, "AKP hazırsa, MHP dünden hazırdır" demişti. Yıldırım, Bahçeli'nin bu ifadelerine karşılık vererek, diğer siyasi partilerle de mutabakat sağlandığı takdirde 'sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabileceğini' açıkladı. Bu doğrultuda bugünkü toplantıda idam tartışmalarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Bir diğer konu ise başkanlık sistemi. AK Parti'nin tam başkanlık sistemini içeren teklifi üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bu konuda yapılan görüş alışverişleri başkanlık sistemi önerisinin nihai noktası olacak.
Toplantıda ayrıca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere FETÖ ile mücadele kapsamında gelinen aşama da ele alınacak. 

Enise Yapar
ANKARA


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