AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

AK Parti, yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırlıklarını nihai noktaya ulaştırmadan evvel hazırlıklarını tamamlıyor. MHP ile bu kapsamda temaslar sürüyor. Başbakan Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme öncesi bugünkü toplantıyla parti içi istişarede bulunması bekleniyor.

Enise Vural