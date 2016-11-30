Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı

30 Kasım 2016 10:27

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
AK Parti, yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırlıklarını nihai noktaya ulaştırmadan evvel hazırlıklarını tamamlıyor. MHP ile bu kapsamda temaslar sürüyor. Başbakan Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme öncesi bugünkü toplantıyla parti içi istişarede bulunması bekleniyor.  

Enise Vural

Etiketler: Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç