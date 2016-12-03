Kaza, Mersin-Tarsus Otobanı Akgedik mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre Danışmanı Görkem Avcı'nın kullandığı 33 TY 122 plakalı aracıyla Adana'dan Mersin istikametine seyreden AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve eşi Kezban Tezcan, zincirleme trafik kazasına karıştı. 3 aracın karıştığı kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, milletvekili Tezcan ve eşi, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada 3 araçta büyük hasar oluşurken, Tezcan çifti kontrol amacıyla Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koray Ünlü

