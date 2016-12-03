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AK Parti Mersin Milletvekili kaza yaptı

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, özel otomobili ile Mersin-Tarsus otobanında trafik kazası geçirdi. Otomobil sürücülüğünü danışmanının yaptığı kazadan yara almadan kurtulan Tezcan ve eşi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Mersin Milletvekili kaza yaptı

03 Aralık 2016 14:49
AK Parti Mersin Milletvekili kaza yaptı - Tıkla İzle

Kaza, Mersin-Tarsus Otobanı Akgedik mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre Danışmanı Görkem Avcı'nın kullandığı 33 TY 122 plakalı aracıyla Adana'dan Mersin istikametine seyreden AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve eşi Kezban Tezcan, zincirleme trafik kazasına karıştı. 3 aracın karıştığı kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, milletvekili Tezcan ve eşi, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada 3 araçta büyük hasar oluşurken, Tezcan çifti kontrol amacıyla Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koray Ünlü
 

Etiketler: AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan


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