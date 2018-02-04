AK Parti Milletvekili Çelik, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin’de şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ailesini ziyaret etti. Şehidin Karaköprü ilçesindeki amcasının evine giden Çelik, baba Mehmet Çubukçu’ya başsağlığı diledi. Burada dua edip Kuran’ı Kerim okuyan Çelik’e, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Müftüsü İhsan Açık da eşlik etti.

Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir tankımızın isabet alması sonucu şehit olmuştu.