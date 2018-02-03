Diğer
Kategoriler

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik şehit ailesini ziyaretti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik şehit ailesini ziyaretti

03 Şubat 2018 19:30
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik şehit ailesini ziyaretti - Tıkla İzle

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Harran ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'ndeki şehidin taziye evini ziyaret etti. Burada şehidin babası İsmail Aydar ve yakınlarına başsağlığı dileklerini illetti. Taziye evinde konuşan Çelik, “Kardeşimin şahadet haberini alınca koşa koşa geldim ve herkeste gelmeye devam edecek. Çanakkale geçilmedi çünkü dedelerimiz orada şehit oldu. Bugün değişen bir şey yok. Sınırlarımızı geçip bizi kendi coğrafyamızda yok etmek isteyenlere karşı binlerce Ali cephede bekliyor. Bu toprakların düşmanları çok. Harranlılar kale gibi duruyorsunuz burada,ebedi olarak ta duracaksınız ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceksiniz. Devlet bütün unsurlarıyla yanınızda bunu bilmenizi istiyorum. İyi ki varsınız yüreğinize sağlık, imanınıza sağlık Allah sizden razı olsun kardeşlerim” ifadelerini kullandı.

Çelik daha sonra Akçakele’ye gitmek üzere taziye evinden ayrıldı.

Ahmet Kaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç