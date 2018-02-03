AK Parti Milletvekili Faruk Çelik şehit ailesini ziyaretti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Harran ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'ndeki şehidin taziye evini ziyaret etti. Burada şehidin babası İsmail Aydar ve yakınlarına başsağlığı dileklerini illetti. Taziye evinde konuşan Çelik, “Kardeşimin şahadet haberini alınca koşa koşa geldim ve herkeste gelmeye devam edecek. Çanakkale geçilmedi çünkü dedelerimiz orada şehit oldu. Bugün değişen bir şey yok. Sınırlarımızı geçip bizi kendi coğrafyamızda yok etmek isteyenlere karşı binlerce Ali cephede bekliyor. Bu toprakların düşmanları çok. Harranlılar kale gibi duruyorsunuz burada,ebedi olarak ta duracaksınız ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceksiniz. Devlet bütün unsurlarıyla yanınızda bunu bilmenizi istiyorum. İyi ki varsınız yüreğinize sağlık, imanınıza sağlık Allah sizden razı olsun kardeşlerim” ifadelerini kullandı.

Çelik daha sonra Akçakele’ye gitmek üzere taziye evinden ayrıldı.

Ahmet Kaya

