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AK Parti Milletvekili Köse'nin acı günü

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin 90 yaşındaki babaannesi Fatma Köse vefat etti. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Köse, gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti Milletvekili Kösenin acı günü

31 Ocak 2017 14:57

Bir süredir tedavi gördüğü Antalya Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde dün vefat eden Fatma Köse’nin cenaze namazı Muratpaşa Camii’nde kılındı. Öğle namazının ardından gerçekleşen cenaze merasiminde son derece üzgün olduğu gözlenen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’yi, Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan Köse, babaannesi için son görevini yerine getirdi. 90 yaşındaki Fatma Köse’nin cenazesi, Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Etiketler: AK Parti Milletvekili Köse


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