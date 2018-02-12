Ak Parti Milletvekili Ünüvar, “Sigara kullanımı uyuşturucu madde kullanımını özendiriyor”

Madde kullanımına karşı çalışmalarıyla bilinen Ak Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Türkiye’de Madde Kullanımı ve Bağımlılığı; Toplumsal Kesimler- Çeşitlilik- Kapsam- Mücadele Yolları” başlıklı bir konferans verdi. Milletvekili Ünüvar’ın katılımcılara sunun yaptığı konferansta; madde bağımlılığı, tütün, alkol gibi fiziksel bağımlılıkların yanı sıra; kumar, teknoloji, alışveriş ve oyun gibi davranışsal bağımlılıklara da değindi. Konferansta ayrıca bir anne ve madde bağımlısı oğlu da yaşadıkları acı tecrübeleri üniversite gençleriyle paylaştı. Konferans sonrasında ‘Aydın Düşünce Platformu’nun 44’üncü toplantısına da katılan Ünüvar, Türkiye’deki madde kullanımı ve bağımlılık konusunda bilgi paylaşımına orada da devam etti.



“Madde bağımlılığı zincirleme kaza gibidir”

Bağımlılıkta en önemli faktörün meraktan ileri geldiğini ifade eden Ünüvar, “Bütün dünyanın en önemli problemlerinden biri bağımlılıktır. Madde bağımlılığı vakalarının birçoğu merakla başlar. Aslında madde bağımlılığı zincirleme bir kaza gibidir. Öncelikle sigara ile başlar sonrasında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı şeklinde devam eder. Türkiye de 15 milyon kişi sigara kullanıyor ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki uyuşturucu madde kullanımında sigara kullananlar yüzde 16 daha fazladır. Bağımlılık deyince tütün, alkol gibi fiziksel bağımlılıkları ve kumar, alışveriş, oyun ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkları da hesaba katmak gerekir. Aslında Türkiye’deki uyuşturucu madde kullanım deneme oranı çok yüksek değildir. Ancak Türkiye’nin Afganistan’da üretilen afyonun geçiş güzergâhında olması ve çok genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle ülkemiz iki açıdan risk altındadır” açıklamalarında bulundu.

Madde bağımlılığıyla ilgili yürütülen mücadelenin dışında bir diğer bağımlılık olan tütün kullanımında da önemli mücadeleler verildiğini söyleyen Ünüvar, “ Türkiye özellikle tütün ile mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. 2004 yılında Birleşmiş Milletler ’de Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi imzalandıktan sonra 2013 yılında sözleşmede belirtilen kriterlerin tamamını uygulayan tek ülke sıfatıyla Dünya Sağlık Örgütü Direktörü tarafından Cumhurbaşkanımıza bizzat ödül takdim edilmiştir” dedi.

“Önemli çalışmalarımız var”

Bağımlılıkla ilgi uygulamada olan çalışmalardan da bahseden Ünüvar, “Başbakan Yardımcı Sayın Akdağ’ın başkanlığında bir Bağımlılık Yüksek Kurulu’muz var. Bu kurulun bünyesinde 11 bakanlığın müsteşar yardımcıları var. Sağlık komisyonunu başkanı olarak da ben varım. Düzenli olarak yaptığımız toplantılarla eylem planları yaparak bu alanda başarı hikâyesini yakalamak istiyoruz. Hükümetimiz yakın zamanda 2018 ve 2020 yıllarını kapsayan bir eylem planı açıklayacaktır. Narkotimlerimiz çok yoğun bir şekilde uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra bu konuda özel eğitimli ve deneyimli emniyet kuvvetlerimiz de çok yoğun çalışıyor. 2023’e kadar çok yoğun bir şekilde bağımlılığın her türüyle ciddi mücadelelerle gençlerimizi bu illetten korumak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız. Bunun için çok çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Adli tedbirlerin yanında eğitim çalışmaları da gerekiyor”

Son dönemlerde uyuşturucu maddelerin çok farklı türlerinin de ortaya çıktığına değinen Ünüvar, “Bütün dünyada uyuşturucu ile ilgili yeni maddeler ortaya çıkıyor. O maddeleri özellikle gençlere alıştırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye bu çerçevede sadece transit geçiş ülkesi olması nedeniyle hedef ülke konumundadır. Gençlere bu illeti alıştırarak hem geçliğin dimağını zehirleyerek Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyorlar hem de ekonomik kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Uyuşturucu ile ilgili sadece adli tedbirler yetmez. Eğitim çalışmaları da gerekiyor. Ailelerin gençlerin ve toplumun çok duyarlı olması gerekiyor. Bir yandan da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bağımlı olanlara değil bağımlı olma riski olanlara da karşı ciddi tedbirler alıyoruz. O tedbirleri çok net bir şekilde orta koyarak geçlerimizi bu illetten koruyacağız” dedi.

Madde kullanımı ve bağımlılık konusunu Aydın Düşünce Platformu’nun 44. toplantı konusu olarak belirlediklerini söyleyen Aydın Düşünce Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Necat Birinci ise, güncel olan bu konuyu gençlerle de paylaşmak istedikleri için bu konferansı düzenlediklerini belirtti. Dışa açık bir katılımla bu konferansı gerçekleştirdiklerini ifade eden Birinci, “Bu ayki Aydın Düşünce Platformu’nda güncel bir konu olan madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığını konuşacağız. Bu bağlamda yapılan konferansta gençlere bir anne ve bağımlı oğlu konuştu. Canlı iki örnek deneyimlerini gençlerle paylaştı. Türkiye madde bağımlılığı konusunda önemli tedbirler alıyor. Nitekim Türkiye bu konuda felakette değildir” yorumlarında bulundu.

“Sigara öldürüyor, teknoloji süründürüyor”

Aydın Düşünce Platformu’nda söz alan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez de bağımlılıkla ilgili alınan tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunlara dikkat çekerken, İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer ise uyuşturucu mafyası olgusunun altını çizdi. İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Arslan sanayileşen ve şehirleşen toplumlarda “kalabalık içinde yalnızlık” kavramının insanları uyuşturucuya yönlendirmesine değinirken, AB Eski Bakanı Egemen Bağış ise, “Narcos” adlı televizyon dizisinden hareketle uyuşturucunun dünya genelindeki pazarından ve ekonomik boyutundan söz etti. 18’inci Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Yalçın Koçak son zamanlarda sık sık gündeme gelen madde bağımlısı servis şoförleri haberlerinden hareketle okul servislerinin şoförlerinin kadın olması önerisini getirirken, THY Eski Genel Müdür Yardımcısı Sevgi Gümüştekin ABD’nin Afganistan işgalinin sebebinin yüzde 90’ının uyuşturucu olduğunu ileri sürdü. Son olarak söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ise teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Nebati, “Artık köylerde bile teknoloji var, bu da bağımlılığı körüklüyor. Sigara öldürüyor, teknoloji bağımlılığı süründürüyor” dedi.

“Fahri sigara müfettişliği” geliyor

Aydın Düşünce Platformu toplantısında son olarak söz alan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, TSSD’nin üstünde çalıştığı “fahri sigara müfettişliği” uygulamasından söz etti. Sigara yasağının birçok yerde delindiğine dikkat çeken Aydın, “Bu konudaki denetimler için, tıpkı fahri trafik müfettişliği gibi fahri sigara müfettişliği uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşları yakın iş birliği içerisinde olmalı” diye konuştu.