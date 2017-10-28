AK Parti milletvekili ve il başkanı kaza yaptı! 8 yaralı

Kaza, saat 14.50 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Kavşağında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’in danışmanı Kadir Demir’in kullandığı 20 FN 001 plakalı otomobil, Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Demir’in kullandığı otomobilde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin danışmanlarından eski milletvekili Mehmet Yüksel ile Ali Durna'nın kullandığı otomobilde bulunan Emine Durna, Hanife Nur Coşkun, Arzu Öz, yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Filiz, Bakan Zeybekci’nin Danışmanı Yüksel ve aracı kullanan Kadir Demir özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Yaralıların durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı ve özel hastanenin Ortopedi Uzmanı Doktor Saygın Kamacı, birer açıklama yaptı.

Yaralıların duruman ilişkin bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpaca, “Hacıeyüplüde meydana gelen kazada Milletvekilimiz Şahin Tin önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Yüksel, milletvekili danışmanı Kadir Demir ve İl Başkanı Necip Filiz, diğer taraftan da başkqa bir aracın karıştığı kaza ile ilgili olarak yaralı olarak hastalar hastaneye ulaştı. Genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Karşı taraftaki araçtaki anne ve bebek travma bulgusuna rastlanmadı, Servergazi Devlet Hastanesi’nde genel durumları iyi. Babanın da genel drumunda sıkıntı yok, çizik ve köprücük kemiği hassasiyeti mevcut, hastanede gözetim altında tutmaktalar. Diğer yaralı da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Onunda genel durumu iyi, göz altında morarma dediğimiz durum ve göğüs kafesinde hassasiyet mevcut. Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmuyor. Hepsine geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getiren Ortopedi Uzmanı Saygın Kamacı, “Hayati tehlikesi bulunmamakta travma hastaları olduğu için izlemde takipte kalacaklar belli bir süre. İl Başkanı Necip Filiz’in belinde bir incelme var, ameliyat gerektirecek bir durum yok. Muhtemelen korse tedavisi uygulayacağımız bir durum. Bunun dışında tüm hastalarımızın durumu iyi. Genel durumları iyi, bilinçleri açık. Şuanda tedbir amaçlı bakım altında tutmaktayız. 6-8 saat müşahede altında tutmalıyız çünkü kafa travmaları da mevcut. Sadece Necip Beyi biraz daha uzun tutabiliriz” diye konuştu.

Denizli Valisi Hasan Karahan'da yaralıları hastanede ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun