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AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar
AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti sözcüsü Çelik:"AK Parti’nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile her an görüşebilir" " dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte konuşmasından satırbaşları...

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile her an görüşebilir"

AK Parti Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz her yerde iddialıyız. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi mümkün değil. Her siyasi meselede Cumhur İttifakı sorgulanmaz. Yerel seçimde nasıl bir ittifak olacak, olmayacak herhangi bir şey yok. Yerel seçimlere var, tartışmalar sürüyor. Soruluyor, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Bahçeli bir araya gelecek mi, ne zaman olur' diye. Her an olabilir. Heyetler görüşecek. Heyetlerin görüşmesinde mahsur yok.

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