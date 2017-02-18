AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Genişletilmiş mahalle başkanları toplantısı” geniş katılımla yapıldı. Toplantıya, AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başta olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zeki Toçoğlu, Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve partililet katıldı. Protokol tek tek selamlama konuşması yapması sonrasında Kuzu, kürsüye çıkarak ‘Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’ anlattı.

“2007 yılında kalan değişikliği tamamlamımız lazım”

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanını halk seçsin dendiği zaman o günkü CHP’nin grup başkan vekili Ali Topuz kapıdan girerek 'Çanakkale geçilmez' dedi bu çok önemli bir laf aslında. Yani diyor ki 'Sizin Cumhurbaşkanını halka seçtirmeniz Çanakkale işgali gibi bir şey bizim için' diyor. Yani biz artık bittik, bunu yaptırmayız ben Çanakkale geçilir dersem oldum Anzak. Dolayısıyla hiç ses çıkartmadık devam ettirdik ve bugüne kadar getirdik. Şimdi bu paket demek ki birinci sahadaki söyleyeceğimiz argüman 2007 değişikliği yarım kalmıştır bunu tamamlamamız gerekiyor. Birinci işimiz bu, yani 2007’de yüzde 70 ile geçen Cumhurbaşkanını halk seçsin şeklindeki o ana gövde tamamlanmıştır. Bu getirdiğimiz model bunu ikiye katlayan onu tekrar düzenleyen yeniden dizayn eden tamamlayan bir metin, bunu bilmemiz lazım” dedi.

“Tek adam dedikleri külliyen yalandır”

Tek adam meselesi hakkında açıklamalarda bulunan Kuzu, “Hanımefendiler bakın açık söylüyorum, tek adam dedikleri tamamen külliyen bir yalandır, bir iftiradır. Tek adam bugün olur bu modelde olur, dediğim gibi yasama organı yok, parlamento adı var kendi yok, yürütmenin emrinde çalışan bir organdır. Dolayısıyla tek adam modeli başkanlık modeli asla olmaz bir tek yetkisi var yürütme. Kanun gelirse onu uygulayacak başka bir yetkisi yok, abartılıyor. Bugün yetkisi çok daha fazla açın anayasada bakın. Yetkiler var ama sorumluluk yok asker kendine göre yazmış bunu, bir dünya yetki sahibi ama sorumluluğu yok Cumhurbaşkanının. Şimdi getirdiğimiz modül ile sorumluluğu da var. Her şeyden sorumlu, hangi suç işlenmişse tamamından başkan sorumlu, bakan sorumlu, bakan yardımcısı sorumlu” diye konuştu.

“Bir rejim meselesi yok”

Milletvekili Burhan Kuzu konuşmasının devamında, “Bir rejim meselesi asla yok. En çok dediğimiz rejim elden gidiyor, uzaktan yakından bu konunu rejim ile bir alakası yok. Saltanat mı geliyor, monarşi mi geliyor, krallık mı geliyor, imparatorluk mu geliyor, cumhuriyet mi geliyor yoksa gidiyor mu? Bunlarla alakalı bir değişiklik yok burada. Cumhuriyet yerinde, demokrasi, laiklik yerinde, bayrağımızın şekli, rengi anayasanın tarif ettiği gibi yerinde. Atatürk ve Ankara’nın başkent olması yerinde duruyor, dolayısıyla ortada rejim ile alakalı zerre kadar bir sorun yok, bu tamamen iftiradır. Evliler evet diyerek hep buraya geldi, hayır deseydi toplum oluşmazdı. Bakın bakın evetteki berekete bakın. Herkes hayır dese toplumu oluşturamazsın. Evette bir bereket var” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek