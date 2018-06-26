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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçim değerlendirmesi yapmak üzere Cuma günü toplanacak.

AK Parti MKYK ve MYKnın toplanacağı tarih belli oldu

26 Haziran 2018 15:33

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