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AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanının evine saldırı

AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay’ın evine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanının evine saldırı

26 Ekim 2016 00:50

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yeni Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay’ın evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtı. İki katlı evin birinci katın duvarına isabet eden patlayıcı, küçük çaplı maddi hasara neden olurken, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Selçuk Yay’ın babası ve aynı zamanda Yeni Şehir Mahalle Muhtarı olan İhsan Yay, "Biz evde oturuyorduk birden bir parlama oldu ev sallandı. Kendim ilk olarak hemen evimin bitişiğinde ayrı evde oturan Selçuk ve diğer üç oğlumun evine doğru koştum onlarda dışarı çıktı. Üç kişinin karanlık bahçeye doğru kaçtıklarını gördüm, Allah’a çok şükür önemli bir şeyleri yoktu, olayı yapan ve yaptıranları nefretle kınıyorum" dedi.
AK Parti Öuradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ise olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, ”Bu akşam Gençlik Kolları İlçe Başkanımız Selçuk Yay’ın evinin bahçesine ses bombası atılmış. Bu bir süredir AK Parti camiasına yönelik suikastlar yapıldı, ölümler gerçekleştirildi. Bu kabul edilecek bir durum değildir. Özellikle bu memleket aşiret memleketidir. Hiç kimse sahipsiz değildir. Eğer siyasiler bu şekilde ölümle yok edileceklerse bunu hesabı çok farklı olur. O zaman bunların arkasındaki siyasetçiler de bunun hesabını çok farklı ödeyeceklerdir. Bu bir kişilerin evlerine bu şekilde saldırı yapılarak bu bir kişilerle siyasetçiler bitmez. Bunları arkasındaki sözde siyasetçiler bunu iyi bilmelidirler. Bunun sonucu çok ağır olur ayaklarını denk etsinler. Yarın çarşı içinde herkes bunun hesabını verecektir. Hiç kimse sahipsiz değildir. Siyaset zorla silahla sindirilemez. İnsanların fikri oy rengi zorla silahla sindirilemez bunu herkes böyle bilsin. Olayı nefretle kınıyorum" dedi.
İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel ile polis ve askeri yetkililer Selçuk Yay’ın evine gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Etiketler: AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sel, evine el yapımı patlayıcı ile saldırı


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