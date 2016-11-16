Diğer
Kategoriler

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

AK Parti MYK toplandı

16 Kasım 2016 17:50

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa çalışmalarının ana başlık olarak görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP arasındaki trafik bu hafta itibarıyla hızlandı. AK Parti, anayasa değişikliği konusundaki taslak metnini MHP’ye sundu. MHP’de detaylı bir şekilde yapılacak inceleme sonucu bir rapor hazırlanacak. Bu rapor, AK Parti’ye sunulacak ve bu doğrultuda metin üzerinde istişarelerde bulunulacak. Tüm bu süreçlerden sonra anayasa metni üzerindeki çalışmalar nihai sonuca ulaşacak. AK Parti de bu kapsamda parti içi değerlendirmelerini yapacak.

Ayrıca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Etiketler: ak parti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!