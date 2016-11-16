AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa çalışmalarının ana başlık olarak görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP arasındaki trafik bu hafta itibarıyla hızlandı. AK Parti, anayasa değişikliği konusundaki taslak metnini MHP’ye sundu. MHP’de detaylı bir şekilde yapılacak inceleme sonucu bir rapor hazırlanacak. Bu rapor, AK Parti’ye sunulacak ve bu doğrultuda metin üzerinde istişarelerde bulunulacak. Tüm bu süreçlerden sonra anayasa metni üzerindeki çalışmalar nihai sonuca ulaşacak. AK Parti de bu kapsamda parti içi değerlendirmelerini yapacak.

Ayrıca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.