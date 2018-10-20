'AK Parti olarak bir kere daha tarih yazacağız'

Konya'da partisinin 72. İl Danışma Meclisine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ,yerel seçimlerde AK partinin aday kadrosunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Seçim sonrası Konya'da destan yazacaklarını söyleyen Kurtulmuş, “AK Partinin adaylarının 5 özelliğini söyledim, tevazu sahibi, adalet sahibi, ehliyet sahibi, liyakat sahibi, ve millete sadakat sahibi olacak. Elinize her biriniz büyütecinizi alın kendi ilçenizde lütfen arayın. Biz en iyi insanları kadın, erkek, gençlerden en iyi insanları çıkarmak zorundayız. Ama benim arkadaşım, hısımım, akrabam, köylüm, komşum, beraber siyaset yaptık, şu işte ortaklık yaptık, yok. Milletin içerisinden çıkan en değerli adamları bulup çıkarmak AK Parti Konya teşkilatımızın bu süreçteki bir numaralı vazifesidir. Bu 5 özelliğe sahip adaylarımızı inşallah ortaya çıkaracağız, en güçlü isimleri, kim bir oy fazla alacaksa ve bu özelliklere kim daha fazla sahip, yani kim ehliyetli, kim liyakatli, kim sadakatli kim tevazu ve adalet sahibiyse onlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu hareket en büyük siyasi harekettir. Sonunda tevazuyla, sadakatle ve gayretle çalışacağız, azimle çalışacağız. Çünkü biz biliyoruz ki azmettiğiniz zaman sonucunu almak mümkündür. Biz bir şekilde azmettiğimizde daha mütevekkil oluruz. Çünkü biliriz ki gayret bizden, tevfik Allah'tan. Biz koşturacağız, gayret edeceğiz, gereği neyse yerine getireceğiz, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bizden kaynaklanan eksik, yanlış kalmayacak. Safları sıklaştıracağız. Kardeşliğimizi arttıracağız, birliğimizi, dirliğimizi çoğaltacağız, halkımızla daha fazla bütünleşeğiz ve inşallah 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti olarak bir kere daha Konya'da tarih yazacağız, destan yazacağız, büyük bir zafer kazanacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye kendi insansız hava aracını üretebilir bir noktaya geldi”

Numan Kurtulmuş, geçmiş zamanlarda Türkiye'nin gelişmesine müsaade edilmediğini vurguladı. Türkiye'nin artık kendi savunma sanayisini geliştirdiğini ve kendi insansız hava araçlarını kendisinin ürettiğini belirten Kurtulmuş,“Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda özellikle teknoloji tarihi Türkiye'nin ihanet tarihidir. Birkaç tane noktayı yine geçmişi unutmamanız için söylüyorum. Nuri Demirağ ismini herkes tanıyor. Nuri Demirağ 1940'lı yıllarda tamamıyla Türk mühendisliğinin sonucu olarak yerli uçağımızı yaptık. Yurt dışına satma aşamasındayken ne yazık ki Türkiye'nin karanlık odakları Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapattırdı, o uçağı yaptırmadı. Aynı şekilde devrim arabalarını hatırlıyorsunuz. Türkiye 1960'lı yılların başında kendi yerli arabasını yapmışken yine aynı karanlık el Türkiye'nin arabasını yaptırmadı. Yıl 1978, Ankara'da Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi İtalyan Tornedo firmasıyla birlikte Türk savaş uçağını yapacakken İtalyanlar geldi, masanın bir tarafında İtalyanlar oturuyor, karşı tarafta bizimkiler TÜSAŞ yetkilileri, Türkiye'nin karanlık odasından bir telgraf ‘ bu anlaşmayı yapmayacaksınız , masadan kalkın.' 1978'de Türkiye'de savaş uçağını yaptırmadılar. 2-3 hafta önce İstanbul'da bir Teknofest oldu . Hepimiz çok sevindik. Yüz bin insan izlemiş, Türkiye artık kendi harp sanayini, kendi uçak sanayini, kendi insansız hava araçlarını yapabilir bir noktaya geldi. Biz üç sene insansız hava araçlarını alabilmek için müttefikimiz olan bir ülkenin kapısında bekledik, vermediler. Çünkü biz terörle mücadele ederken maalesef müttefikimiz olan ülke aynı zamanda terörün amcasının oğlu olan öteki taraftaki terör örgütüyle iş birliği yapıyordu. Bize vermediler, iyi ki de, bedeli ağır oldu ama çok şükür şimdi Türkiye kendi insansız hava aracını üretebilir bir noktaya geldi” ifadelerini kullandı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, “Biz yapabildiklerimizle yapamadıklarımızı önümüze koyup eksiğimiz hatamız neredeyse bunu tamamlamayı göze aldığımız için iktidardayız ve milletin ümidi olduğumuz için bugün iktidardayız bugün buradayız ve bu kadar güçlüyüz. Bu gücünü de milletten alan AK Parti başka hiçbir güce başka hiçbir vesayet odağına bugüne kadar teslim olmadığı gibi bugünden sonra da teslim olmayacaktır. Bizler en alttaki mahalle temsilcimizden başlayarak en üstteki Cumhurbaşkanımızın arasındaki zinciri hiç koparmadan birbirimizle olan birliğimizi beraberliğimizi samimiyetimizi gücümüzü koruduğumuz sürece bu davanın önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizde onlardan aldığımız çıtayı daha yükseğe taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği gönül belediyeciliği için çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki şehirleri temiz tutabilirsiniz, asfaltları yenileyebilirsiniz parkları artırabilirsiniz ama yaptığınız hizmetler insanların gönlünde yer bulmuyorsa mutlaka bir eksik kalıyordur. Rahmetli Turgut Cansever'in dediği gibi ‘Şehirleri imar edebilirsiniz. Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz o nesiller imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder' onun için biz bir taraftan şehrin imarı için bir taraftan da neslin ihyası çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da konuşmasında, “381 üyemizle 4bin 600 sandık kurulumuzla bin 200 mahalle üyemizle 31 ilçemizle Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük ilinde teşkilat çalışmalarımızı yönetiyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar partimizi bağrına basan millet sevdasıyla yola çıkmış liderimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan her dönem ve her seçimde o desteğini artırarak devam eden aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 24 haziran seçimlerini geride bıraktık geçtiğimiz danışma meclisi toplantısında değerlendirdik. Yeni bir yerel seçimlere doğru yürüyoruz. Milletten aldığımız o emaneti milletin verdiği o destekle yürüyüşüne devam eden AK Parti yerelde hem ilçe hem büyükşehir belediye başkanlarımızla hükümetimizin kamu kuruluşlarıyla yaptığı yatırımlarla şehrimiz 16 yılda hayallerin ötesinde büyük işleri gerçekleştirdi. Ak kadroların bu davaya olan samimiyeti ve gayreti millete olan gönül yolculuğu bu kutlu yürüyüşe devam edecek inşallah” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu

