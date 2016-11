Toplantıya Palandöken İlçe yönetimi yanı sıra Ak Parti Milletvekili Orhan Deligöz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İl Başkan Yardımcılarından Teoman Kümbet, Ayşe Gürcan ve Erol Korkut, İl yönetim kurulu üyesi Mustafa Tunç, Narman İlçe Başkanı Metin Okumuş, Olur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya, Palandöken İlçe Mahalle Başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleri katıldı.

Divan başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Erol Korkut'un yaptığı daraltılmış danışma meclisi toplantısında teşkilatlanma, seçime her an hazır olma, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını benimseme konularında görüşler paylaşıldı.

'Bu asil millet, karanlık oyunları dövizini bozdurarak bozacaktır!'

Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, selamlama ve açılış konuşmasında ülke olarak uluslararası çapta bir saldırıya maruz kaldığımızı dile getirerek, kahpe planlanmış karanlık oyunların, hiç bu kadar yoğun bir şekilde hayata geçirilmediğini bildirdi.

Her türlü baskı ve saldırıya göğüs gererek ülke savunmasında Cumhurbaşkanı ile omuz omuza mücadele eden halkımıza teşekkürlerini dile getiren Ömeroğlu, 'Ellerinden gelen hertürlü karanlık oyunu oynamalarına rağmen bu asil millet duruşundan geri adım atmamıştır.

Bu günse, mali ve ekonomik açıdan ülkemizi zora sokma hedefi içerisinde bulunan şer şebekelerinin oyununu, yine ellerindeki dövizi bozdurarak bozacak olan bu asil millettir.' dedi.

Ömeroğlu sözlerine şöyle devam etti; "Gün Nemrut un yaktığı ateşe, ağzında su taşıyarak tarafını belli eden karınca misali, bizlerinde tarafını belli etme günüdür". Elimizdeki dövizleri az çok demeden bozdurmalı ve sadece biz değil eş, dost, akraba, komşu... Çevremizdeki herkesi bu konuda bilinçlendirmeli ve yerli mala yönelmeliyiz. Bu gün ülke ekonomimizi çökertmeyi hedef alan Avrupa ve onların hain maşaları olan FETÖ'ye bu vesile ile yeni bir ders verip, karanlık planlarını boşa çıkarmalıyız.

'Ak Parti, gücünü şeffaklıktan alıyor!'

Kurulduğu günden bu güne, hemen her seçimden daha da güçlenerek çıkan Ak Parti'nin güçlenişindeki en temel unsurlardan birinin şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sergilemiş olmasından kaynaklandığını da dile getiren Ömeroğlu, 'Hemen her seçimde gücünü artırarak ülkeye hizmet eden partimizin 14 yıllık başarısının temelinde, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı vardır. Yerel yönetimlerden siyasi teşkilatlarımıza, bürokrasinin tüm alanlarında ve sosyal devlet hizmetlerinde, bizleri her an teşftiş edebilme yetkisine sahip olan milletimiz, bu şeffaf ve hesap vermekten korkmayan yönetim anlayışına sahip çıkmıştır. Ülkenin kalbi ve malasef devasa bir çöplük niteliğinde olan İstanbul yönetimini devralan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o günden bu güne sergilediği şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı yanı sıra, vatandaşla iç içe olmaya devam ederek bu günlere milleti ile birlikte ulaşmıştır. Siyasi parti temsilcileri olarak bizler, vatandaşlarımızdan gelecek her türlü soruyu cevaplayabilme ve her türlü sorunu çözebilme çabası içerisinde olmalıyız. Ne zaman ki bizler bu iki hasleti kaybedersek, işte o zaman önce milletimizin güvenini ve sonra da desteğini kaybetmeye yüz tutarız. Bu yüzden, gerek yerel yönetimlerde ve gerekse bürokrasinin her alanında milletimizin bize tevdi ettiği emanete sahip çıkmalı ve yine milletimize her an hesap verebilecek durumda olmalıyız.

'Teşkilat olarak tüm senaryolara hazırız.'

Önümüzdeki siyasi süreç ile ilgili de görüşlerini dile getiren Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, 'Yarın bir seçim yapılacak olsa Palandöken İlçe teşkilatı olarak her bir birimimizle hazırız. Ana kademe ve gençlik kollarımız yanı sıra mahalle teşkilatlarımızla da tam teşekküllü olarak hizmet ve siyasi propoganda çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Bu anlamda Palandöken'in her organıyla ve her an gerçekleşebilecek bir seçime hazır olduğunu da bildirmek isteriz.' dedi.

Tüm teşkilatlanma ve siyasi propoganda süresince kendilerine her an destek olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a da teşekkür eden Ömeroğlu, 'İlçe Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar, sergilediği şeffaf ve hesap verilebilir hizmet anlayışı ile bölgemizde elimizi güçlendirmiş, sunduğu güzel hizmetler ile de adeta bir örnek teşkil etmiştir.'dedi

Başkan Ömeroğlu'nun ardından teşkilat yapılanması ve hizmetleri ile ilgili bilgiler İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Sağlam tarafından Yapılan Sosyal Çalışmalar İlçe Sosyal İşler Başkanı Turhan Dinler tarafından sunuldu.

Toplantıya katılan İl Teşkilat Başkanı Teoman Kümbet ise, Palandöken İlçe teşkilatının takdire şayan bir yapı oluşturduğunu diler getirerek, Ömeroğlu ve ekibine başarılı çalışmalararından dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

'Hizmet için yola çıkan bir ekibin, başaramayacağı hiçbirşey yoktur.'

Palandöken ilçe Belediye Başkanı Orhan Bulurlar'da ilçesinde yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra, bundan sonraki hedeflerini özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Ak Parti Palandöken İlçe Teşkilatının hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bulutlar, 'Hizmet için yola çıkan bir ekibin başaramayacağı hiçbirşey yoktur. Azim ve gayretli çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu anlamda elimizden gelen desteğimizi de sunarak vatandaşımıza her alanda ve hep birlikte hizmet sunmaya çalışıyoruz.'dedi.

Ak Parti Palandöken İlçe Teşkilatı, daraltılmış danışma meclisinin konuğu olan Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, yine sıra dışı bir çıkış sergileyerek AB'yi eleştri bombardımanına tuttu.

Ülkemizin içerisinden bulunduğu sıkıntılardan kurtaracak yegane sistemin, Başkanlık sistemi olduğunu dile getiren Deligöz, bu konuda yapılacak mutabakat ile yine millete gidilmesi gerektiğini ve nihayi kararın yine millet tarafından verilmesinin öneminden bahsetti.

Dost gibi görünüp düşmanca tavır sergileyen AB üyelerini de eleştiren Deligöz, 'AB ülkeleri tarafından sergilenen bu iki yüzlü tavır, gerekirse müzakereler bitirilerek sonlandırılabir. Bu durumda kaybeden Türkiye değil, AB olacaktır. AB'nin takındığı bu taraflı ve çirkin tavır, AB'nin çözülme sürecini hızlandırarak, bitişin eşiğine sürükleyecektir' dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçilerek teşkilat mensupları bir çok konuda istişarelerde bulundu.