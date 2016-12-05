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AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Osman Karavin’in hayatını kaybetti

Ak Parti Rize Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Karavin geçtiğimiz gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Osman Karavinin hayatını kaybetti

05 Aralık 2016 11:05

Karavin geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Trabzon’da katıldığı bir programda rahatsızlanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada aort damarı yırtıldığı tespit edilen Karavin, 10 saat süren operasyon sonrası yoğun bakım servisine alınmış, daha sonra ikinci bir ameliyat daha geçirmişti. Hayati tehlikeyi atlatamayan Karavin geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Rize’de iş dünyasında ve siyasi alanda sevilen bir sima olan Karavin’in ölümü Rize’yi üzüntüye boğdu. 

Evli ve iki çocuk babası olan Karavin bugün ikindi namazının ardından Rize Sahil Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. 

Göktürk Fırat
 

Etiketler: Osman Karavin


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