AK Parti seçim aracına saldırı |Van haberleri

24 Haziran seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti’nin seçim aracına Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir grup tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavinin ardından araç sürücüsü ifade vermek üzere İki Nisan Emniyet Amirliğine geldi.

Burada yaralıyı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde yaşadıkları şiddet eylemlerini bir kez daha yaşadıklarını ifade ederek, “Şiddet ve terörden hiçbir şekilde kimse nemalanmasın. Burada partili arkadaşımıza bir saldırı söz konusu. Arkadaşımız hastaneden buraya getirildi. İfadesi alınıyor. Gerekli tahkikatı güvenlik güçlerimiz yapmaktadır. Sahada bize taş atana gül atacağız, bize laf atana kucak açacağız. Biz kavga için gelmedik. Bizim işimiz sevgi. Biz gönüller yapmaya geldik. İnşallah sahada insanların gönlüne girmeyi hedefledik. Hiçbir şekilde şiddet ya da insanlara hakaret etmek bir kişinin yanına kalacak değildir. Bunu da hukuk çerçevesinde arayacağız. Biz sahada var olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Her ne olursa olsun bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz. Bütün herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Atilla İdiz