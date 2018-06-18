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AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İstanbul Arnavutköy’de AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı.

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

18 Haziran 2018 09:16

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak’ta bulunan AK Parti seçim irtibat bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı. Ses bombasının patlamasıyla büronun camları kırılırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

" BU İKİNCİ PATLAMA OLDU" 

AK Parti Karlıbayır Mahalle Başkanı Saddettin Korkmaz, “Saat bire çeyrek kala ses bombası patladı. Komşularımızın çağırmasıyla geldik buraya. Buraya baktığımızda maddi hasar vardı. Muhtemelen bu bir terör eylemidir. Mahallemizde yıllardan beri çalışıyoruz, bu ikinci patlama.. Daha önce de olmuştu. Tabi bunlar bizi bu seçim sürecinde asla yıldıramaz. İçeride kimse yoktu. Herhangi can kaybı ve yaralanma yok” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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