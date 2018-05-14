Diğer
Kategoriler

AK Parti Seçim Merkezi'ne silahlı saldırı ile ilgili açıklama!

AK Parti Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne silahlı saldırı iddiasıyla ilgili olarak Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilen olayın siyasi bir tarafının bulunmadığı belirtildi.

AK Parti Seçim Merkezine silahlı saldırı ile ilgili açıklama!

14 Mayıs 2018 12:53

 Valilikten yapılan açıklamada, "İddialar ile ilgili olarak yapılan araştırmada; Beypazarı ilçesinde yaşayan H.Y. ve M.E. arasında yaşanan darp olayından sonra, M.E.’nin kardeşleri B.E. ve D.E. tarafından, H.Y.’nin aracına gece saatlerinde boş olduğu esnada ateş açıldığı, seken kurşunun aracın yakınında bulunan AK Parti Seçim Bürosu'nun camına isabet ettiği anlaşılmıştır. Olaya karışanların tamamı gözaltına alınmıştır. İki taraf arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilen olayın siyasi bir tarafı bulunmamaktadır. Başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
 

Kaya Güneş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç