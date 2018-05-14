AK Parti Seçim Merkezi'ne silahlı saldırı ile ilgili açıklama!

Valilikten yapılan açıklamada, "İddialar ile ilgili olarak yapılan araştırmada; Beypazarı ilçesinde yaşayan H.Y. ve M.E. arasında yaşanan darp olayından sonra, M.E.’nin kardeşleri B.E. ve D.E. tarafından, H.Y.’nin aracına gece saatlerinde boş olduğu esnada ateş açıldığı, seken kurşunun aracın yakınında bulunan AK Parti Seçim Bürosu'nun camına isabet ettiği anlaşılmıştır. Olaya karışanların tamamı gözaltına alınmıştır. İki taraf arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilen olayın siyasi bir tarafı bulunmamaktadır. Başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Kaya Güneş