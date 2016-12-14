AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugünkü toplantının gündeminde her zamanki rutin konuların yer aldığına değinen Aktay, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin 37’si güvenlik kuvvetleri mensubu olmak üzere 44 kişinin hayatını kaybettiğini 150’nin üzerinde kişinin de yaralandığını kaydetti.

“İnsan hakları örgütlerinin, terörün caniliğine dair biraz daha farkındalık geliştirmelerini beklerdik”

Gerçekleştirilen terör saldırısının İnsan Hakları Günü’ne denk getirildiğini söyleyen Aktay, “İnsan hakları örgütlerinin, bu terör örgütünün caniliğine dair biraz daha farkındalık geliştirmelerini beklerdik, hala da bekliyoruz. Doğrusu bu terör örgütünün bu tür cani eylemlerini, cinayetlerini öyle bir günde yapmayı seçmiş olması, çok daha farklı mülahazalara konu olabilir, nitekim oldu da” diye konuştu.

İnsan hakları örgütlerimin eleştirilerini Türkiye’nin hep dikkate aldığını söyleyen Aktay, “Birtakım insan hakları örgütlerinin, objektif uluslararası kuruluşlarının Türkiye'ye yaptıkları değerlendirmelerden hep faydalandık. Ama bugün maruz kalmış olduğumuz bir terör saldırısı karşısında, aynı insan hakları örgütlerinden, aynı dayanışmayı görmediğimizi yine de ifade etmek isteriz. Bunu da insan hakları örgütlerinin dünyada aslında görmeleri gereken şeyi görmediklerini, yapmaları gereken işleri yapmadıklarını ifade etmek gerekiyor. Bu da bizden onlara bir eleştiri olsun. Bu eleştiriyi de dikkate almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü Güneydoğu Anadolu’da güç kaybetti”

Aktay, terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör örgütünün şu anda özellikle Güneydoğu'da daha yoğun faaliyet içerisinde olduğu ve taban bulduğu alanlarda ciddi bir güç kaybına uğramış olduğu değerlendirmesi her bakımdan bütün rakamlarla ortada. 20 Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlayan yeni terörle mücadele dalgasından sonra bertaraf edilen ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 bin 500'ü geçmiş oldu. Bunların bir kısmı öldürülerek, bir kısmı yakalanarak, bir kısmı da teslim olarak etkisiz hale getirilmiş olan terörist sayısı.”

Caner Ünver