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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 'CHP adayı, sen önce genel başkan ol, sonrasına bakarız'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin önce genel başkan olması gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın karşısına ittifakla aday çıkarmak istediler. Çatıydı, kapıydı, pencereydi derken bu adayı çıkaramadılar. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini anladıklarında bari meclisle ilgili bir çalışma yapalım, milletvekilliği seçimi için bir ittifak kurdular” dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: CHP adayı, sen önce genel başkan ol, sonrasına bakarız

08 Haziran 2018 22:13

Afşin ilçesinde partililerle bir araya gelen AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanıyla ilgili sözlerini hatırlattı. “Sen önce genel başkan ol” diyen Ünal, “Cumhurbaşkanımızın karşısına ittifakla aday çıkarmak istediler. Çatıydı, kapıydı, pencereydi derken bu adayı çıkaramadılar. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini anladıklarında bari meclisle ilgili bir çalışma yapalım, milletvekilliği seçimi için bir ittifak kurdular” diye konuştu. 

Ünal, eleştirilerine şöyle devam etti: 

“Cumhurbaşkanı adaylarına gelin beraberce bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı genel başkanıyla ilgili ne söyledi? Küçük hesaplar, şahsi çıkarlar diyorum ya. Mesele memleket meselesi olmayınca, mesele kişisel kavgalar olunca bakın nasıl oluyor? CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kendi genel başkanıyla ilgili ne dedi? ‘Çıkacaksın yenileceksin. Çıkacaksın yenileceksin. Sekiz defa yenileceksin, vazgeçmeyeceksin, böyle bir şey olmaz’ dedi. Peki, CHP’nin sekiz defa yenilen genel başkanının karşısına genel başkan adayı olarak çıkan bu kişi yenildi mi? Yenildi. Kime yenildi? Cumhurbaşkanımızın karşısında sekiz defa seçim kaybetmiş genel başkanının karşısında seçimi kaybetti. Bir kere çıktı kaybetti, iki kere çıktı kaybetti. Şimdi çıkmış diyor ki ‘Ben Cumhurbaşkanı olacağım.’ Bu size komik gelmiyor mu? Sen önce bir genel başkanı ol, ondan sonra bakarız. Yetmiyor bu ülkenin Afrin kahramanına, 15 Temmuz kahramanına, bir generale senin apoletlerini sökerim, diyor. Sen kimsin ya! Sen kimin apoletlerini söküyorsun? Bunu sana Amerika’dan arayıp ismini açıklayamadığın yetkili mi söyledi? Sen onların talimatıyla mı iş yapıyorsun? Sen hangi devletin, hangi Türkiye Cumhuriyeti bireyi olarak böyle bir ifade kullanabilirsin?” 

Büyük değişimlerin büyük liderlerle olacağını belirten Ünal, “Tarihi değişimler büyük liderlerle gerçekleştirilir. Büyük liderlerle büyük teşkilatlar yol yürür. Bugün burada bulunan sizler Recep Tayyip Erdoğan’la yol yürüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarısınız. O yüzden büyük düşünmek zorundasınız. Küçük hesaplar yapamayız kardeşlerim.” şeklinde konuştu.  

 

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