AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Sözcüsü Milletvekili Mahir Ünal, Silivri’de 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip etti. Görülen duruşma sonrası bir açıklama yapan Ünal, davaların AK Parti olarak takipçileri olduklarını ifade ederek, “Biz Ak Parti olarak her an bu davalara sahip çıkılması, şehit yakınlarımızın gazilerimizin ve şu anda o gece darbe girişiminde bulunan suçüstü yakalanan darbecilere hesap sorulmasının her an tanığı ve şahidi olarak bu davalara sahip çıkıyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında, 15 Temmuz gecesinde yaşanan mağduriyetlerin ortaya çıkarılması için çalışıldığı ifade eden ve ‘Mor Beyin’ yazılımından da bahseden Ünal, “Darbe gecesi milletin adeta çıplak elle helikopterlere tanklara karşı ülkesini tuttuğu devletini tuttuğu o gece herhangi bir şekilde bir mağduriyete uğraşmış kimse varsa bunu da kılı kırk yararak ortaya çıkarmakta devletimizin bir görevidir. Geçtiğimiz günlerde devletimiz çok hassas bir çalışma ile bir ‘mor beyin’ yazılı ile gerçek Bylock’çuları perdelemek ve bunu örtmek için ortaya çıkarılan bir yazılımı deşifre etti. Buradan kaynaklanan herhangi bir mağduriyet varsa devlet bu konuda harekete geçerek gerekli çalışmaları yaptı. Burada ana muhalefet partisinin sürekli olarak bu davaları itibarsızlaştırmak için yürüttüğü bir süreç var. Hem 16 Temmuz sabahı başladığı ve o günden bugüne devam eden ‘kontrollü darbe, tiyatro’ gibi ifadelerle ya da sokağa çıkan kahramanlara karşı itibarsızlaştırma ifadeleri gibi ifadeleri maalesef devam ediyor ana muhalefet” diye konuştu.

‘Mor Beyin’ mağduru olan 11 bin 480 kişinin ilk aşama tespit edildiğini hatırlatan Ünal, yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ortaya çıkan mağduriyetlerin de giderileceğini de kaydederek, "Kılıçdaroğlu CHP’sinin yürüttüğü sistematik bir propaganda var. O gece orada bazı masum askerlerin öldürüldüğü yönünde bir takım propagandalar yürütüyorlar. Şunu bilmeleri gerekir ki bu aziz millet o gece kendilerine orada silah doğrultan bu alçakların silahlarını alıp onları katletseydi binlercesini katlederdi. Ama bu aziz millet o gece o silahlara dokunmadı. O silahları devlete, hainleri de emniyete teslim etti. Bu millete iftira ederek, bu milletin o gece gösterdiği kahramanlığı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. O gece ne olduğunu görüntülerden biz dakika dakika biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez olsun o köprüde şehit olan şehitlerimizin yakınları ile ilgilenmedi. Gazilerimiz ile ilgilenmedi. Adeta kendisine görev verilmiş gibi bu davayı itibarsızlaştırma bu dava sürecini ve yargıyı itibarsızlaştırmak uluslar arası alanda özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bu davayı itibarsız hale getirmek için sürekli olarak bir propaganda dili kullanıyor. Biz burada Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık şekilde ihanet içerisinde görüyoruz. Birçok genel başkan yardımcısının o geceye ilişkin ‘tiyatro’ ifadesi oldu. Aynı şekilde o gece sokağa çıkan kahramanlarımız ile ilgili ifadesi oldu. Bir tanesi ile ilgili bile işlem yapmadı CHP disipline sevk etmeyi bile gerekli görmedi” şeklinde konuştu.

Murat Delice