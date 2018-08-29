AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten af açıklaması

AK Parti MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, af konusuna ilişkin daha önceki pozisyonlarını koruduklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af ile ilgili bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Ömer Çelik, “Gündemimizde bu konu yok. Yetkili kurullarımızda herhangi bir yeni değerlendirme olmadı. Daha önce açıkladığımız pozisyonu koruyoruz. Konu ile ilgili tartışmaları takip ediyorum ama bizim gündemimizde yok” diye konuştu.

“BUNLAR ORTA DÜZEYDE ORYANTALİST YAKLAŞIMLARDIR”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, “Biz Macron’un açıklamalarını büyük bir hayretle karşılıyoruz. Macron’un konuşma metnini okudum, kullandığı kavramlara hakim olduğunu zannetmiyorum. Özellikle ‘Türkiye Atatürk döneminin Türkiye’si değil’ gibisinden bir ifade kullanıyor. Türkiye’nin Kurucu Liderinin dönemi ile diğer dönemleri ayrıştırmak gibi bir şey mantık dışı. Sanki Türkiye’de laiklik ve diğer konularda bir aşınma var gibi değerlendirme yapıyor.

100 sene evvel kendilerinin sömürgesi olan, orada büyük acılar yaşattıkları Suriye’ye olan ilgilerinin doğal karşılanmasını düşünüyorlar. Ama buna karşılık bizim yıllarca barış ve huzur içinde yaşadığımız halkların yaşadıklarına gösterdiğimiz ilgiyi hemen eksen kayması olarak değerlendiriyorlardı. Defalarca uyarılmasına rağmen ‘İslami terör’ gibi son derece yanlış bir ifadeyi kullanmakta ısrar ediyor. Avrupa bütün sağduyulu kesimler İslami terör ifadesinin ne kadar yanlış bir ifade olduğunu dile getirdiler. Bu şekildeki adlandırmaların aşırı grupların tuzağına düşmek olduğunu anlatan Fransız akademisyenlerin makaleleri, kitapları var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir gönderme yapıyor, ‘Her gün görüştüğüm Sayın Cumhurbaşkanının panislamist bir ajandası var’ diyor. Bu kadar sık görüşülmesine ve bu kadar geniş paylaşımlarda bulunulmasına dönük olarak yakışık almayan bir değerlendirme. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır.

Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye’ye dönük sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını, Türkiye ve Rusya ile daha stratejik bir işbirliği kurulması gerektiğini ifade ediyor. Defalarca söyledik, Türkiye sadece terörle mücadeleye indirgeyeceğiniz bir askeri karargah veya sadece göçmenlerin barınmasına dönük olarak bakabileceğiniz bir göçmen kampı değil. Güçlü demokrasisi olan son derece güçlü bir Avrupa devletidir. Fransa ne kadar Avrupa devleti ise Türkiye’de o kadar Avrupa devletidir” dedi.

YEREL SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI OLACAK MI ?

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Çelik, “Cumhur İttifakı olarak ortaya koyulan ilkelere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu ittifakın kıymetli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Ama yerel seçimde böyle bir şey olur olmaz gibi bir değerlendirmemiz yok. Cumhur İttifakı’nın ilkelerinin devam etmesi gerektiğinin altını her zaman çiziyoruz” diye konuştu.

HOLLANDA’DAKİ KARİKATÜR SKANDALI

Hollanda’da aşırı sağcı bir milletvekilinin Hazreti Muhammed hakkında bir karikatür yarışması düzenlemesine ilişkin konuşan Çelik, “Bu kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Faşist kelimesini hak eden bir kişidir. Hazreti Peygambere haddini aşarak hakaret etmeye çalışan çeşitli girişimlerde bulunuyor. Burada Hollanda hükümetinin açıklamalarını dikkatle takip ettik. Hollanda hükümeti bu şahsın yürüttüğü kampanyanın doğru olmadığını, kendilerini bağlamadığını ve buna karşı olduklarını söylüyorlar ama şunu ekliyorlar, ‘düşünce özgürlüğü çerçevesinde yapacağımız bir şey yok’ diyorlar. Bu kavramı giderek daha çok tartışmak gerekiyor. Düşünce özgürlüğünün milyonlarca insanın ortak ve en yüksek değerlerinden birisine bu kadar sistematik ve hoyratça saldırması karşısında bunun düşünce özgürlüğü olarak görülmesi aslında düşünce özgürlüğüne yapılacak en büyük haksızlıktır” diye konuştu.

Avrupa’da çifti standart uygulandığının altını çizen Çelik, “Hazreti Peygamberimiz, Hazreti İsa, Hazreti Musa hepsi peygamberlerimiz. Biz onlara dönük saygının her alanda korunması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa’nın DEAŞ’ı bu aşırı sağdır. Avrupa bağlamında düşündüğünüzde Wilders gibi ırkçıların, faşistlerin DEAŞ liderlerinden hiçbir farkı yoktur” şeklinde konuştu.

CUMARTESİ ANNELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumartesi anneleri üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Cumartesi annelerinin eylemine polisin müdahale edilmesi ve Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yönelik CHP ve HDP’nin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Çelik, “Genel Başkanımızın Başbakanlığı döneminde annelerin kabul edilmesi ile ilgili olan tutumuz ile son ortaya çıkan müdahale arasında bir çelişki yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde grup toplantısında bu konu ile ilgili yaptığı konuşmayı tekrarlayan Çelik, “Evladını kaybetmiş bir annenin acısından, evladına duyduğu özlemden daha büyük bir saygı olamaz, bizim de bu acı karşısında boynumuz kıldan incedir, hepsine hürmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

2010 yılından itibaren bu platformun annelerin adalet ve vicdan arayışını temsil eden bir platform olmaktan terör örgütlerinin ele geçirmeye başladığı bir platform a dönüştüğünü söyleyen Çelik, “2010’dan sonra buranın bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, anneliğin siyaseti ve ideoloji yoktur demiştik, annelerin açısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi ile ilgili ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur. İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamada ortaya koyduğu gibi, terör gruplarının tahakkümünden bu alanın kurtarılması gerekiyor. Bu, annelere karşı bur tutum değildir. Oradaki terör gruplarının burayı bir eylem alanına dönüştürmesine karşıdır” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra İstiklal Caddesi’nde bu tip eylemlere müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Çelik, “Valiliğin ortaya koyduğu yerler dışında bu tip yerlerde eylem yapmak isteyen AK Parti bile olsa izin verilmeyecektir” dedi.

Derya Yetim