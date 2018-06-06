AK Parti Sözcüsü Ünal: '24 Haziran günü sonsuza kadar eski Türkiye bitecek'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Dulkadiroğlu İlçesi tarafından Hanefi Mahçiçek Spor Kompleksi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililerin sevgisiyle karşılaşan Ünal, iftar sonrası kürsüye gelerek, insanların 16 yıldır AK Parti’ye destek vermesinden dolayı teşekkür etti. 24 Haziran günü Türkiye üzerine oynanan oyunlar ve vesayet sisteminin sona ereceğini anımsatan Mahir Ünal, partilileri kapı kapı dolaşmaya davet etti. Ünal, “Boyunduruk vurulamayan ve tarihin içerisinde daha binlerce yıl sürecek özgürlük idealini hayata geçir diye, bu millet sizlere ve bizlere bu yetkiyi verdi. Şimdi biz, 16 yıldan beri verdiğimiz bu mücadelede bu milleti, bu millet ile yolculuğumuzu bir noktaya getirdik. Şimdi sanıyorlar ki 24 Haziran günü bunu bitireceklerini sanıyorlar. Kardeşlerim 24 Haziran günü sonsuza kadar eski Türkiye bitecek. 24 Haziran günü artık 15 Temmuz’un etkisi bitecek. 24 Haziran günü Türkiye’yi ele geçirmek isteyen vesayet odaklarının bütün hayalleri suya gömülecek. O yüzden birbirimize söz verelim, 24 Haziran gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?” diye konuştu.

Halil Koyun

