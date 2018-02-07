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AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP, Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. ABD'nin terör örgütü ile iş birliği yaptığını belirten Ünal, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bugün yapılmaması halinde Türkiye'nin ilerleyen süreçte ağır bedeller ödeyebileceğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP, Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı

07 Şubat 2018 14:11

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, TGRT Haber canlı yayınında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteği eleştiren Ünal, ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'ye karşı iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Biz bugün harekete geçmesek, yarın Türkiye'nin ödeyeceği bedel daha ağır olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ OPERASYON APARATIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'yu hedef alan söylemlerine tepki gösteren Ünal, CHP'nin sürekli bir algı inşası içerisinde olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü ayrıca, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı haline geldi. CHP, sistematik olarak ÖSO'ya saldırıyor. CHP, aziz milletin yanında durmuyor. CHP, yalan ve zavallı bir söylem içinde. Bu CHP, ele geçirilmiş bir CHP" dedi.

"HAREKÂTTA YÜZDE 70 MİLLÎ SİLAH KULLANILIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına dikkat çeken Ünal, eski Türkiye'yi işaret ederek, böyle bir ortamda Türkiye'ye operasyonu gerçekleştirdiği için ambargo uygulanacağını belirtti. Ünal, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını yineleyerek, harekâtın yüzde 70 millî üretim silahlarla sürdürüldüğünü ifade etti. 

 

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