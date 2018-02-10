AK Parti Sözcüsü Ünal: 'Eğitim olmazsa olmazımızdır'

Dulkadiroğlu bölgesinde hizmet veren okul müdür ve müdür yardımcılarının katıldığı toplantıda konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eğitime ve eğitimciye verdikleri önemi anlattı.

Kendisinin de bir eğitimci olduğunu hatırlatan Ünal, Ak Parti hükümeti döneminde eğitim konusunda çok büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Eğitim alanında fiziki ve alt yapı konusunda çok büyük ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Ünal, “Şuanda çocuklarımız akıllı tahtalarda, tabletlerle ve en üst düzeyde eğitim almaktalar. Bu eğitimin yanı sıra toplumun en önemli bireyi haline gelecek çocuklarımızın yetişmesinde eğitimcinin önemi büyüktür. Eğitimcilerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bir kez daha dile getirmek istiyorum. Eğitim konusundaki alt yapının iyileştirilmesi adına çok önemli çalışmalar yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Bu yöndeki çalışmalarımızın devam ettiğini ve yeni yatırımların gündemde olduğunu da ifade etmek isterim. Ben bu güzel toplantıda bizleri bir araya getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Programa ev sahipliği yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, özellikle eğitim konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, “Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olmayı kendimize ilke edindik. Bu kapsamda eğitim ve öğretim konusuna pozitif ayrımcılık yaptık. Bölgemizde bulunan okulların fiziki şartlarını iyileştirerek eksikliklerini giderdik. Bunun yanı sıra okullarımızın ve milli eğitimimizin yapmış olduğu birçok projeye destek verdik. Çeşitli eğitim yarışmaları düzenleyerek ödüller dağıttık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları adına üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.