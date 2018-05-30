AK Parti Sözcüsü Ünal: 'Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Kardeşlerim büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Bugün Türkiye’de milletin evladı, milletin adamı, sağlam irade, bu milletin lider dediği Tayyip Erdoğan’dan başka büyük değişimleri, dönüşümleri gerçekleştirecek kimse var mı? Peki, Türkiye’yi biz 2023’e, 2053’e, 2071’e taşırken, yol yürürken, samimi, dürüst, özü sözü bir, Erdoğan’dan başka yol yürüyeceğimiz kimse var mı?” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan ilçesinde düzenlenen iftar programı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan Nehri kıyısında yapılan park alanında gerçekleştirildi.

İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Ahmet Özdemir ve Türk İslam Karakoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, parti yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bugün burada bu iftara vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç’a çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı bizim birliğimizin, beraberliğimizin teminatı olan, kültürümüzün, inancımızın, medeniyetimizin, geleneğimizin kurucusu olan bir ay. Ramazan ayı geldiğinde sofralarımız bereketlenir. Tuttuğumuz oruçlarla nefsimiz terbiye olur. Bizler Müslüman insanlarız. Müslüman olmak öncelikle olarak şükretmeyi ve şükretmenin yanı sıra da kardeşliği, barışı, huzuru ve hepsinden önemlisi ‘tevekkeltü al’Allah’ demeyi gerektirir. Elbistan’da çok ramazan yaşadık. Duralım ve hatırlayalım. Allah ekmeğimizi bollaştırdı. Masamızı bereketlendirdi. Rabbim fakirliğimizi azalttı, zenginliğimizi çoğalttı hamdolsun. Garibin, gurebanın yanında olmayı, yoksulun ekmeği olmayı, aşı olmayı Allah bize nasip etti” diye konuştu.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Peki biz kimiz? Biz bu milletin yetki verdi, bu milletin devlet idaresinde yetkilisin dediği AK Parti’nin evlatlarıyız. Peki, AK Parti kim? AK Parti milletim ta kendisi. Milletin evlatlarının oluşturduğu bir siyasi hareket. O yüzden liderimizle beraber, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber biz kendimizi biz kendimizi bir parti olarak değil, bu milletin evlatları olarak görüyoruz. Biz milletimizle beraber yol yürümeye, milletimizin evlatlarının geleceğini kurmaya, önünü açmaya, büyüyecek çocuklarımızın yaşayacağı Türkiye’yi beraberce kurmaya çalışıyoruz. Bu Ramazan sofralarında dua edelim, Rabbim önümüzü açık etsin. Bu milletin başını öne eğdirmesin. Bu milletin düşmanları önünde bizi mahcup etmesin. Bize gece-gündüz saldıran, bizim ayağa kalkışımızı engellemek isteyen, bu dünyada ‘Türkiye’de söz sahibi olmalıdır’ diyenlere sus diyenleri susturacak günleri Allah bize nasip etsin. Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Kardeşlerim büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Bugün Türkiye’de milletin evladı, milletin adamı, sağlam irade, bu milletin lider dediği Tayyip Erdoğan’dan başka büyük değişimleri, dönüşümleri gerçekleştirecek kimse var mı? Peki, Türkiye’yi biz 2023’e, 2053’e, 2071’e taşırken, yol yürürken, samimi, dürüst, özü sözü bir, eroğlu Erdoğan’dan başka yol yürüyeceğimiz kimse var mı? O zaman 24 Haziran’a kadar çok çalışacağız.”