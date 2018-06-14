AK Parti Sözcüsü Ünal, VDK hakkında komisyona bilgi verecek

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen sahur programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM Uyum Yasaları Komisyonu’na, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve vergi müfettişlerinin rolüne ilişkin ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi. VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş yaptığı konuşmada, 646 sayılı KHK’da vergi müfettişlerinin eksik bırakılan özlük haklarının Sayıştay Denetçileri ile aynı seviyeye getirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Vergi Müfettişleri Derneği’nin daveti üzerine sahur programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vergi müfettişlerinin tek tek kendilerini tanıtmasını istedi. Söz tekrar kendisine geldiğinde Maliye Bakanlığı’ndaki üstatlık kavramını çok iyi bildiğini belirtti. Vergi müfettişlerinin çok iyi bir kurum kültürü ile yetiştiğini bildiğini ve bunu bugün net olarak gördüğünü ifade etti. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, yapısal reformlar çerçevesinde uyum yasaları komisyonuna, vergi denetim kurulu ve vergi müfettişlerinin rolüne ilişkin ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi. Programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları da katıldı.

“Sayıştay ve VDK arasındaki özlük farkının giderilmesi gerekir”

Bütçe gelirleri içerisinde en önemli kalemin vergi gelirleri olduğuna dikkat çeken Kubuş, vergi gelirlerinin mükelleflerce doğru beyan edilmesinden hatasız tarh edilip edilmediğine kadar ilgili kanun hükümleri dikkate alınarak incelemeye tek yetkili birimin Vergi Denetim Kurulu (VDK) olduğunu söyledi.

VDK bünyesinde görev yapan vergi müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden VMD Genel Başkanı Kubuş şöyle konuştu:

“Ülkemizde bütçe gelir ve bütçe giderlerinin kontrolü idari ve yargısal yollarla yapılmaktadır. Bütçe giderlerini oluşturan kamu harcamaları giderlerin taahhüdü ve ödeme emri aşamasında Maliye Bakanlığı; ödeme emri sonrasında denetimi ise yürütme adına Maliye Bakanlığı, Yasama adına Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. Bu noktada 5018 sayılı Kanun ile önemli bir görevi yerine getiren Sayıştay Denetçilerinin hak ve özlüklerinde çok ciddi manada iyileştirme yapılmıştır. 2011 yılında doğru bir adımla çok başlı ve dağınık haldeki vergi denetim birimleri 646 sayılı KHK ile tek çatıda birleştirilmiş ve daha etkin hale getirilmiştir. Sayıştay Denetçilerine verilen özlük hakları 646 sayılı KHK’da vergi müfettişleri için eksik kalmıştı. Bizim arzumuz ve beklentimiz, vergi denetim sisteminde reform olan 646 sayılı KHK’da vergi müfettişlerinin eksik bırakılan özlük haklarının en azından Sayıştay Denetçileri ile aynı seviyeye getirilmesidir.”

“VDK ile Cumhuriyet tarihinin tarhiyat rekoru kırıldı”

2011 yılında kurulan VDK ile Cumhuriyet tarihinin tarhiyat rekoru kırıldığına vurgu yapan VMD Adana Şube Başkanı Tarık Salman şunları söyledi: “Vergi Denetim Kurulu’nun Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ayrı olması, mükelleflerin idari baskıya maruz kalmamaları açısından çok önemlidir. 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki kast sisteminin devamına yol açan düzenlemeleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Uzmanlaşma ve iş bölümünün Grup Başkanlığı biçiminde değil, Kurul içinde idari kararlarla yapılması gerekir. Mutlaka Grup Başkanlığı bazında ayrım olacaksa bu ayrımın şu anki haliyle değil, Türkiye’nin ihtiyacına cevap verecek biçimde yapılması gerekmektedir.”

“Atamaların gecikmesi kayba yol açmaktadır”

Yeterlik sınavının sonuçlarının açıklanmasına rağmen atamaların henüz yapılmadığını söyleyen VMD Adana Şube Başkanı Salman, “Yeterlik sınavını veren vergi müfettiş yardımcılarının ataması uzun bir süredir yapılmamıştır. Bu meslektaşlarımız atamalarının geciktiği her ay için önemli düzeyde gelir kaybına uğramaktadır. Başmüfettişlik atamaları da uzunca bir süredir yapılmamaktadır” şeklinde konuştu.