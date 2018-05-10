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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarıyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ünaldan önemli açıklamalar

10 Mayıs 2018 18:25

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumartesi günü 7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirmiş olacağız. Her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili üst kurula çarpı 3 yani 24 tane aday adayı üst kurula çıkacak. Yani Kahramanmaraş ile ilgili 31 kişi değerlendirilecek. Üst kurulda değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonunda Kahramanmaraş'ta 8 adayımız belirlenecek sonra 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Aday tanıtım toplantısını 25 Mayıs günü yapacağız. 25 Mayıs günü hem genel olarak kampanyanın kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız. 25'in de sizlerle seçim beyannamemizi paylaşacağız.

Türkiye'ye dönük ne büyük vaadiniz nedir diye sorarsanız, Türkiye'yi şaha kaldıracak idari sisteme ihtiyacımız vardı. Bütün alanlarda bu yeni idari sistem nasıl olacak seçim beyannamemiz bunu da anlatacak.

Sayın Muhharrem İnce dün cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme sıcak bir ortamda gerçekleşti. Sayın cumhurbaşkanımızla BBP'yi ziyaret ettik, nezaket ziyaretiydi.

Salı günü grup toplantısında millet iradesini egemen kılma mücadelesini veren bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanımız bu millet tamam derse tabi tamam deriz, devam derseler de devam ederiz dedi.

 

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