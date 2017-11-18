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AK Parti Tepebaşı Gençlik Kollarında kongre heyecanı sona erdi

Eskişehir’de, AK Parti Tepebaşı 4’üncü Gençlik Kolları Olağan Kongresi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Halil Gıcır, yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kollarında kongre heyecanı sona erdi

18 Kasım 2017 23:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da yer aldığı kongreye, partililer yoğun ilgi gösterdi. Kongrede yapılan seçime tek aday olarak giren Halil Gıcır, yeniden AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Başkan Halil Gıcır’a yeni döneminde başarılar dilerken, 2019 seçimlerinde Tepebaşı’nı tek yumruk olarak görmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Karacan, “Genç arkadaşlarımız belki bilmeyebilir. Türkiye’nin 70 cent'lere muhtaç olduğu günleri bilmeyebilirsiniz. Türkiye’nin IMF kapılarında 1 milyar dolar için sıra beklediği günleri bilmeyebilirsiniz. Türkiye’de mazot kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilmeyebilirsiniz. Türkiye’nin bırakın unu, yağ kuyruklarını, bir paket sigara kuyruklarını bilmeyebilirsiniz. Büyüklerimiz bunu biliyor. Büyüklerimiz bunların hepsini yaşadı. Onlar, 1970’li yıllarda bunların hepsini gördü. Artık Türkiye eski Türkiye değil. 2002’den beri Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duran, tüm dünyayı yaptığı işlerle imrendirecek, kıskandıracak, tüm dünyayı bizim üstümüze şimşeklerini çekecek şekilde, kaderi değişti” şeklinde konuştu.

25 kişilik yönetim kurulu listesine 752 kişi başvurdu

Kongrede konuşan bir diğer isim ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’tı. Kongrede gördüğü düzen ve ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ecertaş, şunları kaydetti:

“Çoğu partinin il kongrelerinde bile tertipleyemediği, düzenleyemediği bu heyecanı AK Parti’nin, gençlik kollarının, Eskişehir’in, Tepebaşı ilçesinin gençleri, en güzel şekilde organize etmişler. Bir kere bu düzen için, bu tertip için, bu heyecan için teşekkür etmek istiyorum. Online başvuru alıyoruz. Yönetim kurullarına gençlerin teveccühü bizler açısından, gençlik kollarımızın dinamizminin en önemli göstergesi ve hakikaten ben buradaki gençlerin teveccühünü duyunca inanamadım ama sonra burayı görünce anladım ki, partimize burada müthiş bir teveccüh var. 25 kişilik yönetim kurulu listemize, 752 tane genç kardeşimiz başvurmuş. ‘Ben AK Parti Gençlik Kollarında siyaset yapmak istiyorum’ demiş. Buna vesile olan tüm gençlik kolları teşkilatımıza, Halil kardeşimize, Fatih kardeşimize ve onlara desteklerini esirgemeyen kıymetli ilçe başkanlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum.” 

Murathan Yıldırım
 

 

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