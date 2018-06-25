AK Parti Trabzon’da milletvekili sayısını 4’e düşürdü

23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) en fazla milletvekilini meclise gönderebilmek için yarışan partilerden Trabzon’da en fazla milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çıkardı. Trabzon 1923 yılından itibaren toplam 220 milletvekili çıkarırken, CHP 98 milletvekili ile birinci sırada yer aldı. 1950 yılında gerçekleştirilen 9. dönem Milletvekili seçimlerinde Trabzon’da Demokrat Parti 1957 yılında kadar gerçekleştirilen seçimlerde toplam 32 milletvekilini TBMM’ye gönderdi. Trabzon’da 92 yıl boyunca gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde üçüncü sırayı ise Adalet Partisi aldı. Adalet Partisi 20 milletvekili çıkarabildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Trabzon’da 2002 yılında girdiklerinde seçimlerden bugüne kadar 29 milletvekili çıkardı. Anavatan Partisi 16 milletvekili çıkarırken, 1987 yılındaki seçimlerde Trabzon’da ilk defa milletvekili çıkaran Doğru Yol Partisi 1999 yılına kadar toplam 5 tane milletvekili çıkarabildi.

1995 seçimlerinde birinci parti olarak çıkan ve 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi ise Trabzon’da 19. ve 20. dönem seçimlerinde 5 tane milletvekili çıkarabildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise Trabzon’da 21. 23. 24. ve 25. dönem seçimlerinde toplam 5 tane milletvekili çıkarabildi. Demokratik Sol Parti (DSP) 2 tane milletvekili çıkarırken, Milli Selamet Partisi de 2 tane milletvekilini meclise gönderdi. Halkçı Partisi 1983 yılında gerçekleştirilen 17. dönem milletvekili seçimlerinde 2 milletvekili çıkarırken, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Fazilet Partisi ve Millet Partisi birer milletvekili çıkartabildi. 7 ay önce kurulan İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon’da ilk milletvekilini çıkarmış oldu.

Daha önce 5 yılda bir yapılan ve 2007 anayasa değişikliği referandumu ile 4 yılda bir yapılmaya başlanılan milletvekili genel seçimlerinde Trabzon’u en çok temsil eden milletvekili CHP’de Hasan Saka oldu. Saka, 1920-1950 yılları arasında milletvekilliğini sürdürdü.

Ozan Köse

