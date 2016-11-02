HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, basın yayın organlarının siyasi iktidarın talimatıyla kapatıldığını iddia ederek, “İşte, manşetleri okudunuz. Sarayı eleştirdi diye, savaşa karşı çıktı diye, IŞİD'le ilgili mevcut pozisyonunuzu teşhir etti diye siz basın kurumlarının kapatılmasını savunuyorsanız zaten bizim size söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz de tam bunu ifade ediyoruz. Bakın, bizim ifade etmiş olduğumuz hiçbir şeyde herhangi bir yalan yanlış bilgi yok. Ya, siz 'darbeyle ilgili mücadele' adı altında bu Meclisteki danışmanları, sıvacıyı, garsonu işten çıkarıyorsunuz KHK'yla ama aranızda ByLock kullanan, darbecilerle ilişkisi olan milletvekilleri oturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Baluken’in kendilerini itham ettiğini söyleyerek, “Sayın milletvekillerim, FETÖ terör örgütünün Türkiye'de yapamadığı darbeyi siyaset kesiminde AK Parti'ye yapmaya devam etmek adına, AK Parti içerisinde veya siyaset kurumu içerisinde ByLock kullanan veya siyaset kurumu içerisinde FETÖ'yle müzahir olmuş milletvekili var olduğunu ifade eden bir yayın yapma, tezvirat yapma içerisinde. Ama maalesef, bazı milletvekili arkadaşlarımız da, ki şu anda burada gördüğümüz gibi HDP Grup Başkanvekili, FETÖ terör örgütünün yaptığı değirmene su taşıyacak bir şekilde ‘AK Parti içerisinde ByLock'çu var’ ifadesini kullanarak yalan söylemiştir, FETÖ terör örgütünün isteğinin doğrultusunda bir konuşma yapmıştır. Sizin bu konuşmanızı, demokratik bir parti olduğunu ifade eden, halkların özgürlüğünü savunduğunu ifade eden, darbelere karşı olduğunu ifade eden, darbecilere karşı olduğunu ifade eden Sayın Baluken'i burada şiddetle kınıyorum” şeklinde konuştu.



Terör örgütünü övüp, terör seviciliği yapmanın gazetecilik olmadığını söyleyen Elitaş, “Nasıl ki 15 Temmuz gibi üniformalı teröristler gelip bu milletin insanlarını katlettilerse, bu ülkenin demokrasisini yok etmek için gayret gösterdilerse gazeteci kimliğiyle, basın kartıyla da birileri çıkıp terörist faaliyetleri destekleyemez. Terörle gazeteciliği ayırmamız lazım. Gazeteci milletin gözü kulağıdır, namusudur ama namussuzluk yaptığı takdirde bu ülkenin evlatları da onlardan hesap sormak mecburiyetindedir ve soracaklardır” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Baluken’in iddia ettiği ByLock listesindeki milletvekillerini açıklamasını istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise, “Eğer içimizde o FETÖ'cü alçaklar var da biliyorsanız, açıklamıyorsanız alçak sizsiniz” dedi.

Bunun üzerine HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Alçak sizsiniz. Siz demek ki içinizde alçakların olduğunu kabul ediyorsunuz, alçak sizsiniz” şeklinde cevap verdi.

AK Partili ve HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Genel Kurul oturumuna ara verdi. Tartışma, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapalı’nın ara vermesinden sonra da devam etti.

Ahmet Umur Öztürk



