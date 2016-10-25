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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Koca’dan, Karaman’ı ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 24. dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Karaman’ı ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kocadan, Karamanı ziyaret etti

25 Ekim 2016 17:44

Kamu yatırımları ve belediye yatırımları ile son yıllarda büyük değişim ve gelişim yaşayan Karaman’ın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 14 yıldır yerel yönetimler ve şehircilik konusunda "Marka Şehirler" projesi ile Türkiye’nin 81 ilinde önemli adımlar atan AK Parti hükümetleri, bir yandan da şehirlerde gerçekleşen yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyerek adım adım takip ediyor. Bu bağlamda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. dönem Eskişehir Milletvekillerinden Salih Koca, Karaman’a bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü ve İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer ile birlikte Karaman’da tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

İncelemeler esnasında konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, "AK Parti olarak kalkınma yerelde başlar anlayışı ile Türkiye’nin 81 ilinde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Karaman’da bu illerimizden birisi. Karaman’ın her köşesinde çok önemli yatırımlar ve büyük projeler hayata geçirilmiş vaziyette. Alanda yürütülen çalışmalara baktığımız zaman Karaman Belediyesi bu noktada üstün bir performans gösteriyor. Bu durum bizler için oldukça memnuniyet verici" dedi.

Karaman’ın her köşesinde ayrı bir çalışmanın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’da, "Milletimizden aldığımız güç ve destek ile, teşkilatımızın ve hükümetlerimizin de destekleri ile son yıllarda marka şehir olma yolunda önemli mesafeler kat ettik. Şehrimizin ve ülkemizin her alanda daha iyi noktaya gelebilmesi için azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İncelemelerden sonra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca’yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Koca’ya ziyaretin anısına hediyeler takdim etti.


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