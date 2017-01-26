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AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı darp edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı darp edildi

26 Ocak 2017 10:25

Edinilen bilgilere göre, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, akşam saatlerinde bir markette alışveriş yaparken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Markette darp edilen Ortaay, aynı anda birkaç kişinin de marketin dışında kendisine küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Market çalışanlarının araya girdiğini kaydeden Ortaay, hastaneye giderek darp raporu aldı.
Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile Ortaay'ı darp eden kişilerin uzaklaştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz
 

Etiketler: ak parti, darp


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